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8 марта, источник: ТАСС

Глава ПКР Лукин вылетел в Пхёнчхан для поддержки российских атлетов на Паралимпиаде-2018

ТАСС, 8 марта. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) и руководитель штаба по участию российских спортсменов и персонала в Паралимпийских играх в Южной Корее Владимир Лукин, а также первый вице-президент ПКР Павел Рожков вылетели в Пхёнчхан. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что функционеры отправились на Игры с целью «оказания поддержки российским спортсменам, выступающим на Паралимпиаде, создания для них необходимых условий для успешного выступления».

В Южной Корее выступят 30 российских атлетов в пяти видах спорта, а также шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

Зимние олимпийские игры-2018
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