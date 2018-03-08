Глава ПКР Лукин вылетел в Пхёнчхан для поддержки российских атлетов на Паралимпиаде-2018

Отмечается, что функционеры отправились на Игры с целью «оказания поддержки российским спортсменам, выступающим на Паралимпиаде, создания для них необходимых условий для успешного выступления».
В Южной Корее выступят 30 российских атлетов в пяти видах спорта, а также шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).
Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.