Спортсмены КНДР и Южной Кореи пройдут раздельно на церемонии открытия Паралимпиады

Церемония открытия Паралимпиады в южнокорейском Пхенчхане пройдет в пятницу. IPC предложил КНДР и Южной Корее объединиться аналогично тому, как это сделали сборные этих двух стран на Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале. Представители паралимпийских комитетов КНДР и Южной Кореи провели переговоры в паралимпийской деревне в Пхенчхане, однако решили на церемонии открытия Игр пройти двумя отдельными командами.

«Хоть мы и разочарованы, но уважаем решение двух национальных паралимпийских комитетов, которые решили, что отдельный проход команд на церемонии будет лучше для обеих сторон. В конце встречи комитеты обеих стран признали, что участие в Играх в Пхенчхане их сближает, и они дали обязательства более тесно сотрудничать в будущем», — сказал президент IPC Эндрю Парсонс.

В январе между КНДР и Южной Кореей состоялись переговоры высокопоставленных чиновников, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. Атлеты из КНДР и Южной Кореи прошли вместе и под единым флагом на церемониях открытия и закрытия Игр в Пхенчхане. Кроме того, в женском олимпийском хоккейном турнире участвовала объединенная корейская команда.