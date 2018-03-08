Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«США примут меры, если РФ не уйдет из Гутты» - СМИ
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
"Ну приврал немножко": Путин объяснил, почему обманул жену Трампа
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный макияж
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
18:01 (мск), источник: ТАСС

Все заявленные для участия в Паралимпиаде-2018 российские спортсмены прибыли в Пхёнчхан

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все 30 заявленных для участия в Паралимпиаде в Пхёнчхане российских спортсменов прибыли в Южную Корею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Все наши спортсмены прибыли в Пхёнчхан, — говорится в сообщении пресс-службы. — Последней в столицу Паралимпиады прилетела [лыжница] Михалина Лысова, которая была допущена к стартам вместе с лидером Алексеем Ивановым 6 марта».

На Паралимпийских играх выступят 30 россиян в пяти видах спорта и шесть спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК). Общая численность российской делегации на Играх составит 75 человек.

Церемония открытия Паралимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 марта, начало — в 14:00 мск.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
«Атлетико» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
Новости
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь