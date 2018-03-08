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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкие спортсмены раскритиковали решение МОК о возвращении статуса ОКР

Комиссия спортсменов Германии выступила с заявлением в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении членства в организации Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: РИА "Новости"

«Немецкие спортсмены абсолютно шокированы решением МОК о восстановлении статуса ОКР. Спортсмены не считают это решение убедительным и не понимают его.

Пресс-релиз МОК не даёт удовлетворительного объяснения ни общественности, ни спортсменам относительного того, почему такое решение было сделано всего спустя несколько дней после завершения Игр. На наш взгляд, оно не было принято на прозрачных и обоснованных условиях и не поможет вернуть доверие к спорту, особенно после допингового скандала в России.

Мы ожидаем, что МОК введёт новые и более строгие правила для тех случаев, когда антидопинговые нарушения совершают национальные федерации или Национальные олимпийские комитеты, — говорится в заявлении комиссии.

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