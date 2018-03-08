Немецкие спортсмены раскритиковали решение МОК о возвращении статуса ОКР

Пресс-релиз МОК не даёт удовлетворительного объяснения ни общественности, ни спортсменам относительного того, почему такое решение было сделано всего спустя несколько дней после завершения Игр. На наш взгляд, оно не было принято на прозрачных и обоснованных условиях и не поможет вернуть доверие к спорту, особенно после допингового скандала в России.