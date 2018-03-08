Тот, кого не сломить. Пронзительная история паралимпийца
9 марта в Пхенчхане стартуют зимние Паралимпийские игры. Перед их началом «СЭ» рассказывает историю одного из тех, кто считает себя спортсменом, а не инвалидом.
9 марта в Пхенчхане стартуют зимние Паралимпийские игры. Перед их началом «СЭ» рассказывает историю одного из тех, кто считает себя спортсменом, а не инвалидом.
Ходящим я его не видел никогда. Когда родился, он уже был на коляске. Однако именно он — мой дядя Валерий Рыжков — привил мне любовь к спорту. Когда я был совсем маленьким, он часто уезжал на сборы или соревнования, а когда возвращался домой — каждый день тренировался. Иногда брал меня с собой. Он рассказывал о великих спортсменах, научил играть в шахматы, дарил футбольные мячи, привозил прочитанные номера «Спорт-Экспресса». О себе дядя говорить не любил никогда. Тем не менее, накануне Паралимпийских игр в Пхенчхане я
ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА
— Мы никогда не говорили о том, как ты попал в беду…
— Весна, 10-й класс. Поехали на природу. Взяли магнитофон, но батарейки сели. Решили подзарядить от электричества. Залез на высоковольтный столб — стукнуло током. Очнулся — все, ноги не двигаются.
— Были варианты, чтобы на столб лез не ты?
— Я был самым спортивным, сразу было понятно, что это должен сделать я.
— Ты же понимал, что это опасно?
— Да. Но мы подумали, что провод накинем — и все будет нормально.
Бабушка, его мама, рассказывала, что на самом деле была договоренность с ребятами — если сорвется, они его поймают. Однако, когда дядю шарахнуло током и он полетел вниз — все разбежались.
Дальше — хуже. Его попытались вместись в люльку мотоцикла, чтобы отвезти в больницу.
— Никто не понимал, насколько все серьезно. Думали, просто ушибся. Если бы не это, может быть, спинной мозг не повредился бы. А так его весь раздолбали. Хотя последствия в любом случае были бы. Это же перелом позвоночника…
— Какими были первые дни после случившегося?
— Были выходные — майские праздники.
— Ты же потом ездил в Москву.
— Только через два года. Но там мне сказали, что после операции придется очень долго восстанавливаться, а шансы на положительный результат скорее нулевые. Решили отказаться от нее и, наверное, правильно. Сколько их делали ребятам — как у всех было, так и оставалось. Если перелом позвоночника, да еще и с разрывом мозга — уже ничего не сделаешь. И сейчас так. Только раньше «резали» всех подряд, а сейчас операции практически не делают. Смысла нет.
— В какой момент понял, что придется всю жизнь провести в коляске?
— В Москве. Увидел, что в той же больнице лежали
— Это было тяжело?
— Нормально было. Два года к тому моменту провел в таком положении. И если все это время стремился, занимался, то в том момент осознал: бесполезно. Когда человек понимает, что уже не будет ходить, ищет способы продолжения жизни в таких условиях, начинает приспосабливаться к немного другой жизни.
— Руки не опускались?
— Нет, есть люди, которые оказывались в ситуациях и похуже.
ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ
— Твое представление перевернула поездка в Крым, в Саки?
— Да. Поехали туда с отцом и увидели очень много людей, которые ездят на колясках. Некоторые уже — лет по 30. Это придало большой толчок. Когда я первое время лежал в Ясном (спиномозговой центр в Оренбургской области. — Прим. В. И.), там все до единого надеялись, что через
— Много таких, кто надеется до последнего?
— Некоторые надеются всю жизнь. Постоянно ездят на реабилитации, по бабушкам и целителям, но итог практически всегда один.
— Саки — самый приспособленный в СССР город для инвалидов?
— Да.
Там не только город с условиями для колясочников, но и адаптированный санаторий имени Бурденко. Со всего Союза туда съезжались. И якуты, и прибалты, и узбеки. Все лечились.
Санаторий прямо на берегу лечебного озера.
— Там ты впервые узнал о спорте для колясочников?
— Слышал об этом еще в Москве. Ребята в
— С какими чувствами смотрел первые соревнования?
— А я не только смотрел, но и участвовал. И сразу победил. Мы с другом Геннадием Бутовым из Томска постоянно ездили на море, на инвалидный пляж. А это 12 км в одну сторону. Благодаря такой подготовке всех там разнесли.
— Сколько тебе было тогда лет?
— 27−28. Потом путевки на юг мне давать перестали. Сказали: хватит, не одному тебе ездить. В 1985-м поехал уже сам. Жил на квартире, тренировался. С ребятами собирались на день города, устраивали гонки. Потом общались, все хотели двигаться вперед.
В ЛИЛЛЕХАММЕР-94 НЕ ВЗЯЛИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ БЫЛО ЗАГРАНПАСПОРТА
В 1991 году Валерия пригласили в Москву. Звали по одному человеку от региона на
— До сих пор не понимаю, как вам это удалось.
— Руки есть, собрали. Два спортивных колеса я купил, переднее сделали сами.
— Как?
— Поставили от детской коляски. С этого момента началась другая жизнь. В 1992-м поехал в Москву на фестиваль спорта, занял четвертое место. Оказалось, по сравнению с заводскими, моя коляска очень тяжелая. По приезду домой начали собирать другую, усовершенствовали прежнюю.
— Твой первый чемпионат России?
— 1994 год в Волгограде. Я победил на трех или четырех дистанциях. Но это уже на другой коляске — с помощью спорткомитета Оренбурга купили в Питере.
— Как проходила подготовка в Кулагино зимой?
— До обеда крутил тренажер, который с отцом собрали. Потом катался на сидячих лыжах. Составлял программу — в
— Сколько накатывал за тренировку?
— Весной порядка 20−30 км за занятие. Когда готовился к марафонам — по 50−60 км.
— В 1994 году ты участвовал в первом легкоатлетическом для колясочников чемпионате мира в Берлине.
— А мог и пролететь. В 1993 участвовал на зимнем чемпионате России по лыжам. Хорошо выступил, был кандидатом в Лиллехаммер-94. Но у меня не было загранпаспорта, и меня не взяли в команду. Вернулся домой — сразу занялся этим вопросом. К лету документ был готов. И когда в Волгограде выиграл несколько дистанций, показал начальству паспорт — никаких отговорок быть уже не могло.
— Как выступил в Берлине?
— На 100 м был 12 или 13-м.
— Что удивило в Европе?
— Разве что одно — не думал, что во всем мире столько инвалидов, которые занимаются спортом.
ИГРЫ В АТЛАНТЕ И КОЛЕСА ЗА 2000 ДОЛЛАРОВ
— Паралимпийские игры в Атланте — самое яркое событие в спортивной карьере?
— Конечно. Готовился изо всех сил. Регулярно выезжал на сборы в Москву, тренировался на велотреке «Крылатское» в группе у Ирины Громовой. Подошел к стартам в хорошей форме. Спорткомитет области купил мне американскую спортивную коляску.
— Дорогую?
— Очень. В районе 2000 долларов. В сборную России тогда взяли только четверых гонщиков, двое были из Омска, Сергей Шилов из Москвы и я. Ходил и на открытие, и на закрытие. Такое шоу! Здорово было. Выступил на своем уровне, был вроде бы десятым.
— У иностранцев коляски были лучше?
— Сами коляски — незначительно. А вот колеса отличались очень серьезно. У них уже были карбоновые.
— Это другие скорости?
— Появление таких колес стало переломным моментом в инвалидном спорте. Сейчас у всех такие.
— А ты тогда не мог их себе позволить?
— Куда там! Они стоили около 2000 долларов. Как коляска.
— Можно было выступить в США лучше?
— На что были готовы, то и показали. Спорт у нас тогда был на стадии развития, выше головы не прыгнешь. По приезду мы стали тренироваться еще больше. Посмотрели на иностранцев — они были готовы сильнее. Не только колеса у них карбоновые, но и сами они крепче.
— В Нагано-98 пытался отобраться?
— Нет. После 1993 года на зимние чемпионаты России не ездил. Тяжеловато. Вот с летними стартами как — едешь сам, везешь с собой спортивную коляску, в нее можно положить сумку.
— А та же Громова не звала тебя?
— Звала, но я отказался.
— Почему?
— Так пенсия — 70 рублей. На эти деньги в Москве не прожить. У нее тогда был Шилов. Когда я отказался, она позвала Мишу Терентьева (ныне депутат Госдумы. — Прим. В. И.) из Красноярска. Мы же договорились, что я буду заниматься сам, а летом приезжать на сборы. Так оно и получалось.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПРИЗОВЫЕ
— Следующие большие старты после Атланты?
— В 1998 году выступал на марафоне в Кошице и чемпионате мира в Бирмингеме. В Англии дошел до финала на 100 м. Мы тогда хорошо были готовы. Стали четвертыми в эстафете 4×100 м. Правда, я не участвовал.
— Почему? Ты же был первым номером?
— Начальник команды решил так. Нас было пять гонщиков, а лишним оказался я.
— В Сидней мог отобраться?
— Мог. Но на чемпионате России в Туле везде был
— Там можно было заработать?
— Да, немного.
— А на чемпионате России призовые бывали?
—
— Помню, была история в Омске, когда обещали автомобиль, а после твоей победы все переиграли.
— Не совсем. Там выставляли «Оку» и сразу были условия, что, если побеждает омич, она достается ему. Выиграл я. Дали
— Самые большие призовые в карьере?
— Вот в Омске
ДОПИНГ И АФЕРИСТКА
— Допинг в 90-е был?
— Тогда даже разговоров об этом не было. Наверное, потому что призовых никаких не было. Первый раз в жизни услышал о допинге перед Атлантой. Накануне выезда Лев Селезнев сказал нам: «Смотрите, не нажритесь
— Паралимпийцы пропустили Рио, а в Пхенчхан едут очень ограниченным составом.
— Очень обидно за это все. Очень! Люди столько пашут, а не могут проявить себя. Особенно молодых жалко.
— Сколько сейчас твоя пенсия?
— 11−13 тысяч. На это прожить сложно. Тысячи четыре только за коммуналку надо платить. И что остается? Нужно работать.
За спортивные заслуги в 1999 году администрация Оренбургской области подарила Валерию квартиру. Однако случилась непредвиденная история. Вскоре он женился. Думал, по любви. Но оказалось — на хладнокровной аферистке, которая, узнав о предстоящем подарке в виде квартиры, все просчитала. Как только свадьба прошла и документы на жилплощадь были получены, она подала на развод. С учетом того, что у нее была дочь, по решению суда две трети квартиры отошли им.
ГЛАВНОЕ — НЕ ПОБЕДЫ, А АДАПТАЦИЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
— Когда ты начал тренировать?
— В 2004-м.
— Как происходил набор в группу?
— Сам обзванивал всех.
— Это было на общественных началах?
— Да, хотелось, чтобы люди занимались. Потом городской спорткомитет предложил сделать официальную группу.
— Правильно понимаю, что часть из тех, кто откликнулся на предложение, чуть ли не впервые вышла из дома?
— Так и есть. Некоторые годами сидели в четырех стенах.
— Когда ты научился передвигаться по ступенькам?
— В 91-м, когда шведы проводили
— Машину водить одними руками — тяжело?
— Это я еще раньше, чем по ступенькам подниматься научился. Рычаги к педалям приделал — и ничего сложного.
— Сколько человек занимается в твоей группе?
— 25. Из них 10−12 колясочников. Остальные — ДЦП. Виды спорта разные: легкая атлетика, стритбол и настольный теннис. В целом, в городе условия гораздо лучше, уделяется куда больше внимания инвалидам. Много где делаются пандусы.
— Хотел бы, чтобы из твоей группы
— Чтобы
В Кулагино, в комнате моего дяди, была картина — цапля почти проглотила лягушку, но та, торча из клюва, сжимала ей шею лапками. И подпись: никогда не сдавайся. Рыжков никогда не сдается. Не жалуется. Все делает сам — от починки часов, до покоса травы. Он ни от кого не ждет помощи со стороны, однако сам готов прийти на выручку всегда и каждому. Для меня и десятков других людей — он герой и живой пример. Он не только сам справляется со всеми жизненными трудностями, но еще и облегчает жизнь другим людям, оказавшимся на инвалидной коляске, вселяет в них уверенность и заново пробуждает интерес к жизни.
Как-тоя был с ним на соревнованиях. Он и другие ребята грузили сумки и коляски в газель. Тренер из Омска бросил фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Быстрее-быстрее ребята! Мы же не инвалиды. Мы — спортсмены»!
Настоящие спортсмены.
Валерий РЫЖКОВ
Родился 18 апреля 1961 года
14-кратный чемпион России
Участник Паралимпийских игр в Атланте-1996
Финалист чемпионата мира-1998 в Бирмингеме на 100 м
Неоднократный победитель Международного Московского и Омского марафонов
Отличник физической культуры и спорта
Победитель всероссийского конкурса среди тренеров «Новое поколение» (2007)
Факелоносец эстафеты олимпийского огня в Оренбурге (2013).
ВЛАДИМИР ИВАНОВ