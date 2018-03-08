Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участников

«Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх. Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт», — отметил Парсонс.
Также президент МПК сообщил, что на сегодняшний день на Паралимпийские игры продано 285 тысяч билетов. «Мы достигли наших целей», — отметил Парсонс.
Предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежал Сочи. В 2014 году в Играх приняли участие 547 паралимпийцев из 45 стран.
Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.