Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участников

«Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх. Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт», — отметил Парсонс.