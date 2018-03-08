Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«США примут меры, если РФ не уйдет из Гутты» - СМИ
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Глюк’oZa показала архивное фото с мамой
Реакция Путина на слова о том, что он главный мировой злодей
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Шарлиз Терон надела сетчатые чулки на босоножки
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
09:40 (мск), источник: ТАСС

Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участников

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /ТАСС/. Паралимпийские игры 2018 года, которые стартует 9 марта в южнокорейском Пхёнчхане, установят новый рекорд по количеству участников соревнований. Об этом на пресс-брифинге перед стартом Игр заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Источник: Reuters

«Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР — они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх. Конечно, участие двух лыжников из КНДР чрезвычайно важно, это сильный посыл мира через спорт», — отметил Парсонс.

Читайте также
Парсонс: Нейтральные паралимпийцы из России должны следовать критериям участия в Играх

Также президент МПК сообщил, что на сегодняшний день на Паралимпийские игры продано 285 тысяч билетов. «Мы достигли наших целей», — отметил Парсонс.

Предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежал Сочи. В 2014 году в Играх приняли участие 547 паралимпийцев из 45 стран.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
«Атлетико» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
Новости
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь