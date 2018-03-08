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09:39 (мск), источник: ТАСС

Парсонс: Нейтральные паралимпийцы из России должны следовать критериям участия в Играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 марта. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что нейтральные паралимпийцы должны строго следовать критериям участия в Паралимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сообщил на пресс-брифинге накануне старта Игр.

Из-за отстранения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом МПК. В заявку на участие в Паралимпиаде-2018 вошли 30 российских спортсменов, включая шесть ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения.

«У нас равное игровое поле для всех спортсменов. После запрета на выступление российской команды в Рио [на летних Паралимпийских играх-2016] мы много работали с Паралимпийским комитетом России (ПКР) и серьезно продвинулись. Но ПКР до сих пор не соответствует критериям полностью, поэтому здесь выступает команда нейтральных паралимпийских спортсменов: людей, за которыми мы очень внимательно наблюдаем, и которые должны строго соблюдать критерии», — заявил Парсонс.

«Мы можем с определенностью смотреть в глаза другим спортсменам и быть уверенными, что мы сделали все возможное, чтобы обеспечить им равное игровое поле», — сказал Парсонс.

МПК в конце января объявил о продлении дисквалификации ПКР, наложенной в августе прошлого года. Причиной стало невыполнение российской стороной двух пунктов: признание или подкрепленное фактами опровержение выводов комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и полное приведение в соответствие с кодексом WADA Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

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