Макларен: Допинговая проблема существует в спорте повсеместно

Источник: Reuters

«Русские до сих пор не согласились с моим докладом, но это сделал весь остальной мир, в том числе американская киноакадемия, назвавшая «Икара» лучшим документальным фильмом.

Хотя я всё ещё очень аккуратно отношусь к своей безопасности, думаю, что риски стали намного меньше в сравнении с тем временем, когда я проводил расследование год назад.

В связи с победой «Икара», полагаю, перед МОК снова стоит вопрос о том, как они разобрались с информацией из докладов. Я уверен, что от российских властей последует реакция на фильм. Ещё не видел её, но она будет.

Думаю, фильм даёт возможность понять, что допинговая проблема существует в спорте повсеместно. В России допинг стал ещё большей проблемой, потому что в процессе было замешано государство, в дополнение к тому, что спортсмены лично принимают решение об использовании допинга.