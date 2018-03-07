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16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Макларен: Допинговая проблема существует в спорте повсеместно

Канадский юрист Ричард Макларен рассказал о проблеме допинга в мире и реакции России на свой доклад.

Источник: Reuters

«Русские до сих пор не согласились с моим докладом, но это сделал весь остальной мир, в том числе американская киноакадемия, назвавшая «Икара» лучшим документальным фильмом.

Хотя я всё ещё очень аккуратно отношусь к своей безопасности, думаю, что риски стали намного меньше в сравнении с тем временем, когда я проводил расследование год назад.

В связи с победой «Икара», полагаю, перед МОК снова стоит вопрос о том, как они разобрались с информацией из докладов. Я уверен, что от российских властей последует реакция на фильм. Ещё не видел её, но она будет.

Думаю, фильм даёт возможность понять, что допинговая проблема существует в спорте повсеместно. В России допинг стал ещё большей проблемой, потому что в процессе было замешано государство, в дополнение к тому, что спортсмены лично принимают решение об использовании допинга.

Многие люди спрашивали меня: нужно ли сомневаться в том, что происходит в спорте, доверять результатам? Думаю, каждый должен принимать самостоятельное решение. Но очевидно, что это проблема, которая влияет на спорт. В случае с русскими в Сочи-2014 был невероятный обман всего спортивного мира, — цитирует Макларена CBC.

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