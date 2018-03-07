5 главных кандидатов на попадание в олимпийскую программу
Team Russia — о видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Team Russia — о видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Биатлон
Супермикст
Как проходит? Это эстафета. В команде — девушка и мужчина. Каждому участнику надо пройти по два огневых рубежа из положений лежа и стоя. Дополнительных патронов нет, но есть штрафной круг — 50 метров.
Чтобы представить всё совсем наглядно, вспомните традиционную «Рождественскую гонку». На этапах Кубка мира такой формат тоже встречается, особенно часто в Эстерсунде. IBU супермикст тоже нравится — он даёт возможность включиться в борьбу тем командам, которые в силу
Чемпионы: Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (Австрия).
Как увидеть: 10 марта — этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия)
Фигурное катание
Синхронное катание
Как проходит? Если совсем просто — это командные соревнования, в которых фигуристы представляют специальные программы под музыку. В каждой команде — 16 человек, мужчин — не больше шести. Судьи оценивают элементы скольжения, различные виды фигур и многочисленные типы хватов.
Основная структурная единица практически любой фигуры — линия. Прямые линии образуют более простые фигуры — блоки, колёса, проходы, а кривые линии — круги, восьмёрки, параграфы,
Система оценок такая же, как в фигурном катании. Площадка — стандартный хоккейный каток.
Чемпионы: Команда «Парадиз» (Россия).
Как увидеть:
Санный спорт
Натурбан
Как проходит? Главная особенность дисциплины зашифрована в названии: «натурбан» в переводе с немецкого — естественная трасса. До начала 20 века соревнования проходили исключительно на лесных дорогах со снежными двухметровыми стенами по бокам.
Дополнительные бонус — возможность неплохо сэкономить. Для традиционных соревнований нужна искусственная
Натурбан пытается попасть в олимпийскую программу уже не один десяток лет. Главный аргумент против — низкая популярность за пределами Европы.
Чемпионы: Алекс Грубер (Италия), Екатерина Лаврентьева (Россия).
Как увидеть: Сезон завершён, но этапы Кубка мира и чемпионаты мира проводятся регулярно.
Сноуборд
Параллельный слалом
Как проходит? Два спортсмена спускаются по параллельным трассам. На них — разметка, выполненная флагами красного и синего цвета, так называемые ворота. Согласно рекомендации FIS для крупных международных соревнований, их должно быть порядка 25-ти.
Параллельный слалом уже был в олимпийской программе. Так, в Сочи именно в этой дисциплине россиянин Вик Уайлд выиграл одну из своих золотых медалей. Но в Пхёнчхане, несмотря на активный протест большинства спортсменов, параллельного слалома не было.
Россияне традиционно сильны именно в слаломных дисциплинах. Призёрами и победителями на этапах Кубка мира и чемпионатах мира, кроме Вика Уайлда, в разное время становились Екатерина Тудегешева, Алена Заварзина, Екатерина Илюхина, Наталья Соболева, Милена Быкова.
Чемпион: Марсель Хиршер (Австрия).
Как увидеть: 10 марта — этап Кубка мира, Скуоль (Швейцария)
Фристайл
Как проходит? Как и в сноуборде, во время соревнований спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки.
Но
Чемпион: Кристиан Нуммедал (Норвегия).
Как увидеть: