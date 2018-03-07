5 главных кандидатов на попадание в олимпийскую программу

Биатлон

Супермикст

Как проходит? Это эстафета. В команде — девушка и мужчина. Каждому участнику надо пройти по два огневых рубежа из положений лежа и стоя. Дополнительных патронов нет, но есть штрафной круг — 50 метров.

Гонку начинают девушки. Они бегут первый и третий этап, а передают эстафету после стрельбы стоя. В общей сложности биатлонистки пробегают четыре круга по полтора километра. Мужчинам достается на один круг больше — 7,5 километров.

Чтобы представить всё совсем наглядно, вспомните традиционную «Рождественскую гонку». На этапах Кубка мира такой формат тоже встречается, особенно часто в Эстерсунде. IBU супермикст тоже нравится — он даёт возможность включиться в борьбу тем командам, которые в силу каких-то причин не могут собрать полноценную эстафетную четвёрку.

Чемпионы: Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (Австрия).

Как увидеть: 10 марта — этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия)

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Фигурное катание

Синхронное катание

Как проходит? Если совсем просто — это командные соревнования, в которых фигуристы представляют специальные программы под музыку. В каждой команде — 16 человек, мужчин — не больше шести. Судьи оценивают элементы скольжения, различные виды фигур и многочисленные типы хватов.

Основная структурная единица практически любой фигуры — линия. Прямые линии образуют более простые фигуры — блоки, колёса, проходы, а кривые линии — круги, восьмёрки, параграфы, s-образные фигуры. Сочетание прямых и кривых линий дают комбинированные фигуры, в том числе уникальные.

Система оценок такая же, как в фигурном катании. Площадка — стандартный хоккейный каток.

Чемпионы: Команда «Парадиз» (Россия).

Как увидеть: 6—7 апреля — чемпионат мира, Стокгольм (Швеция)

Санный спорт

Натурбан

Как проходит? Главная особенность дисциплины зашифрована в названии: «натурбан» в переводе с немецкого — естественная трасса. До начала 20 века соревнования проходили исключительно на лесных дорогах со снежными двухметровыми стенами по бокам.

Сейчас трассы прокладывают не только в лесу и конструируют их таким образом, чтобы спортсменам приходилось проходить как можно больше сложных поворотов. Получается очень зрелищная история.

Дополнительные бонус — возможность неплохо сэкономить. Для традиционных соревнований нужна искусственная санно-бобслейная трасса. Обычно это один из самых дорогих олимпийских объектов. Так, например, Пхёнчхану строительство обошлось в 80 млн евро.

Натурбан пытается попасть в олимпийскую программу уже не один десяток лет. Главный аргумент против — низкая популярность за пределами Европы.

Чемпионы: Алекс Грубер (Италия), Екатерина Лаврентьева (Россия).

Как увидеть: Сезон завершён, но этапы Кубка мира и чемпионаты мира проводятся регулярно.

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Сноуборд

Параллельный слалом

Как проходит? Два спортсмена спускаются по параллельным трассам. На них — разметка, выполненная флагами красного и синего цвета, так называемые ворота. Согласно рекомендации FIS для крупных международных соревнований, их должно быть порядка 25-ти.

Параллельный слалом уже был в олимпийской программе. Так, в Сочи именно в этой дисциплине россиянин Вик Уайлд выиграл одну из своих золотых медалей. Но в Пхёнчхане, несмотря на активный протест большинства спортсменов, параллельного слалома не было.

Россияне традиционно сильны именно в слаломных дисциплинах. Призёрами и победителями на этапах Кубка мира и чемпионатах мира, кроме Вика Уайлда, в разное время становились Екатерина Тудегешева, Алена Заварзина, Екатерина Илюхина, Наталья Соболева, Милена Быкова.

Чемпион: Марсель Хиршер (Австрия).

Как увидеть: 10 марта — этап Кубка мира, Скуоль (Швейцария)

Фристайл

Биг-эйр

Как проходит? Как и в сноуборде, во время соревнований спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки.

В России видом спорта биг-эйр (именно во фристайле) официально стал только летом 2017 года. Правда, тестовые соревнования проходили и раньше.

Но из-за схожести с лыжной акробатикой новую дисциплину никак не хотели регистрировать как самостоятельную.

Чемпион: Кристиан Нуммедал (Норвегия).