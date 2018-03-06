«День сурка» в Новогорске. Как Колобков и Мутко подвели итоги 2017 года

Источник: Советский спорт

ДЕТСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Aerosmith — it’s my life — под прекрасную музыку показали ужасного вида нарезку фрагментов российских спортсменов в 2017 году. Такое себе начало Итогового заседания коллегии Миничестерства спорт Российской федерации. Выглядело это немногим хуже, чем скомпилированный на коленке видеоряд в пионерском лагере. Работа первокурсника на журфаке покажется шедевро. А тут… Ну точно детская самодеятельность. Надеюсь, на подготовку сего произведения денег государство не выделяло.

«Действительно год был напряженным» — подытожил стартовый пассаж мероприятия министр спорта Павел Колобков и передал слово своему предшественнику. Виталий Мутко, занимающий ныне пост вице-премьера, выразил мнение, что спортивные результаты России в прошлом году «неоднозначные», при отстраненный президент РФС отметил рост количества граждан, вовлеченных в физическую культуру и спорт, — в полтора раза с 2012 года.

Журналисты наблюдали за заседанием в фойе одного из корпусов УТЦ «Новогорск». Качество картинки на двух посредственных плазмах оставляло желать лучшего, потому приходилось смотреть на милых девушек ведомства, любезно регистрирующих членов мероприятия у входа в конференц-зал. Вот где красота!

«МЫ НЕ ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ПОКРЫВАЕТ ДОПИНГ»

Резюмировал Мутко звонко. Зачем весь этот многоминутный спич, Виталий Леонтьевич? Для кого? Будто люди в зале — мимо проходили с пакетами из супермаркета и их силком затащили на протокольное мероприятие государственного ведомства. И тут как-то вообще не ясно: коллегия собиралась просто так что ли? Иначе как объяснить всем понятные и чересчур предсказуемые сентенции. Это как послание Владимира Путина Федеральному собранию — из года в года все и так прекрасно знают, о чем будет вещать президент. Масло масляное.

К сожалению, ничего интересного выхватить не удалось. Мутко как неожиданную новость преподнес информацию, что оставшиеся стадионы к ЧМ-2018 «введут к апрелю». И даже в проблемном Калининграде? Далее временно отстраненный глава РФС напомнил о развитии «дорог, аэропортов» и прочей инфраструктуры в городах чемпионата мира, вновь окунувшись в канцелярский и необязательный монолог.

«Она самая публичная, самая востребованная. Нет такой области под качеством влияния на общество, как наша» — особенно громко продолжал заканчивать Мутко, поведав о важности Минспорта. Под эти слова в мозг врезалась страшная по своей скромности цифра — 67. Столько, согласно официальному буклету, полноразмерных футбольных манежей было построенной на территории России в прошлом году. В Москве таких манежа, кстати, всего четыре. Видимо, по количеству клубов в РФПЛ. Или колец на радиаторной решетке некоторых правительственных автомобилей.

КИНО, КОТОРОЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

Не обошли стороной и паспорт болельщика. Преподнесли эту неновость настолько помпезно, что запуск SpaceX Илона Маска на ее фоне стремительно померк. И тут снизошло озарение. Да, точно, оно самое! Это же не итоговое заседание коллегии Минспорта, а саммари самых интересных (в этой тематике такие бывают?) новостей по протокольным темам за прошлый год! «День сурка» в Новогорске, «Петля времени» имени Колобкова или что-то еще. Хотя зачем вспоминать о неплохих голливудских картинах, когда перед заседанием показали чумовой ролик (см. выше). Сейчас мы посмотрели кино, которое, судя по всему, заслужили.

Еще глобально на заседании говорили о фуршете. Один из спикеров публично даже выразил надежду, что туда «приглашены все члены коллегии». Настроение у чиновника на этой фразе позитивно преумножилось. Закончил малоизвестный функционер так: «давайте инициативы, давайте импульсы, а мы будем вас поддерживать», а потом, вспомнив о грядущем Международном женском дне подвел черту острой фразой «Любовь определяет все благородные поступки». Эээ, да? Ну ладно. В нос мощно ударил аромат заседаний Политбюро.

Каждый последующий спикер говорил менее содержательно и короче предыдущего. Люди явно проголодались и хотели уже закончить все это поскорее. Под конец журналистам отрубили телевизоры, ибо небольшая часть заседания носила закрытый характер. Догадаться об этом без помощи Ванги и сильно заранее не представлялось возможным. Но как экраны погасили, так быстро их и включили обратно. Странно, что за три минуты удалось обсудить что-то секретное. Затем история повторилась, и прессе перекрыли кран с информацией, как только секретарь Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта (слишком длинная должность) Алексей Кулаковский начал ругаться на безвольную Федерацию легкой атлетики. Это заняло уже не три минуты, а целых пять.