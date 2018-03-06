Мутко отказался оправдываться за каждую таблетку мельдония

Источник: РИА "Новости"

Мутко возмутился тем, что с него «спрашивают за каждую таблетку мельдония», несмотря на то, что контроль за ситуацией с допингом находится у Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Чиновник заявил, что допинговый скандал нанес серьезный удар имиджу российского спорта. «Мы допустили в отрасли ситуацию, когда мы получили такие обвинения. Конечно, во многом обвинения политизированы, преувеличены. Но мы должны говорить о себе — могли мы это предотвратить, предвидеть? Наверное, да», — отметил он.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). В день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать.