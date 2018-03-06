Рожков: Российских паралимпийцев радушно встретили в Пхёнчхане

На Паралимпийских играх выступят 29 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Первая группа заселилась 3 марта — в день открытия Олимпийской деревни, — рассказал Рожков. — Поскольку я каждый день с ними на связи, могу сказать, что встретили их хорошо, доброжелательно».

«Условия для всех одинаковые, особого отношения к себе они не ощущают», — подчеркнул он.

Спортсмены уже приступили к тренировкам, в понедельник в Пхёнчхан прибудет вторая группа российских атлетов. «Питание штатное, в комнатах тепло, так что никаких проблем с проживанием нет», — сообщил Рожков.