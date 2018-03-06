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14:59 (мск), источник: ТАСС

Рожков: Российских паралимпийцев радушно встретили в Пхёнчхане

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российских паралимпийцев, которые примут участие в Играх-2018, радушно встретили в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

На Паралимпийских играх выступят 29 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации за допинговые нарушения национального паралимпийского комитета россияне будут выступать в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Первая группа заселилась 3 марта — в день открытия Олимпийской деревни, — рассказал Рожков. — Поскольку я каждый день с ними на связи, могу сказать, что встретили их хорошо, доброжелательно».

«Условия для всех одинаковые, особого отношения к себе они не ощущают», — подчеркнул он.

Спортсмены уже приступили к тренировкам, в понедельник в Пхёнчхан прибудет вторая группа российских атлетов. «Питание штатное, в комнатах тепло, так что никаких проблем с проживанием нет», — сообщил Рожков.

В общей сложности в состав российской делегации входят 72 человека.

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