Рожков: Российских паралимпийцев радушно встретили в Пхёнчхане
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российских паралимпийцев, которые примут участие в Играх-2018, радушно встретили в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российских паралимпийцев, которые примут участие в Играх-2018, радушно встретили в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый
На Паралимпийских играх выступят 29 российских спортсменов и пять
«Первая группа заселилась 3 марта — в день открытия Олимпийской деревни, — рассказал Рожков. — Поскольку я каждый день с ними на связи, могу сказать, что встретили их хорошо, доброжелательно».
«Условия для всех одинаковые, особого отношения к себе они не ощущают», — подчеркнул он.
Спортсмены уже приступили к тренировкам, в понедельник в Пхёнчхан прибудет вторая группа российских атлетов. «Питание штатное, в комнатах тепло, так что никаких проблем с проживанием нет», — сообщил Рожков.
В общей сложности в состав российской делегации входят 72 человека.