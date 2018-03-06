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13:40 (мск), источник: ТАСС

Лукин: Российские спортсмены будут частью элиты на Паралимпиаде в Пхёнчхане

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 марта. /ТАСС/. Несмотря на существенное сокращение численности команды, российские спортсмены будут частью элиты на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

«Приоритетным моментом является то, чтобы наша команда оставила о себе впечатление позитивной, доброжелательной, неконфликтной и, безусловно, чистой команды. Не все в этом плане зависит от ПКР, но все, что зависит от нас, мы сделали. Думаю, что можно рассчитывать на позитив в этом вопросе», — сказал Лукин.

«Что касается результатов, то мы никогда не планировали их с учетом текущей специфики. Обращаю внимание, что по численности наша команда была сокращена в два раза, будут представлены не все наши сильные стороны. При этом мы рассчитываем на то, что наша команда продемонстрирует конкурентоспособность и докажет, что наш паралимпийский спорт — это не результат каких-то манипуляций, которые мы, конечно, не одобряем, а результат длительного развития паралимпийского движения с помощью государства и общественных организаций. Он продолжает развиваться, несмотря на все трудности, думаю, что наша команда будет частью элиты на Паралимпиаде», — добавил он.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в январе объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступят в нейтральном статусе. В состав российской делегации на настоящий момент вошли 29 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения, а также 38 сопровождающих и официальных лиц. МПК продолжает рассматривать возможность допуска к Играм ряда российских спортсменов.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.

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