Мутко: Проблема с употреблением допинга в стране начинается в регионах

«Все, что касается допинга, это иллюзии, никакого глобального допинга нет. Но надо говорить о том, что мы сами допустили такое, что на нашу отрасль посыпались эти обвинения. Да, они во многом гиперболизированы, высказываются на фоне политического давления. Могли ли мы это предвидеть? Не допустить? Думаю — да. Из этой ситуации надо делать правильные выводы. Где начинается эта проблема? В регионах, когда молодой спортсмен хочет попасть в сборную», — сказал Мутко на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под олимпийским флагом. Статус ОКР был восстановлен уже после Игр в Южной Корее.
Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о «государственном вмешательстве» в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.