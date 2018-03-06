Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Многодетная мама Оксана Акиньшина восхитила поклонников стройной фигурой
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
10«Барселона» уже почти чемпион
13:21 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко: Проблема с употреблением допинга в стране начинается в регионах

НОВОГОРСК (Московская область), 6 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Проблема употребления допинга российскими спортсменами корнями уходит в регионы, и всей ситуации с обвинениями в адрес России можно было избежать, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

«Все, что касается допинга, это иллюзии, никакого глобального допинга нет. Но надо говорить о том, что мы сами допустили такое, что на нашу отрасль посыпались эти обвинения. Да, они во многом гиперболизированы, высказываются на фоне политического давления. Могли ли мы это предвидеть? Не допустить? Думаю — да. Из этой ситуации надо делать правильные выводы. Где начинается эта проблема? В регионах, когда молодой спортсмен хочет попасть в сборную», — сказал Мутко на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и выступали под олимпийским флагом. Статус ОКР был восстановлен уже после Игр в Южной Корее.

Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о «государственном вмешательстве» в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Новости
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь