Мутко: Проблема с употреблением допинга в стране начинается в регионах

«Все, что касается допинга, это иллюзии, никакого глобального допинга нет. Но надо говорить о том, что мы сами допустили такое, что на нашу отрасль посыпались эти обвинения. Да, они во многом гиперболизированы, высказываются на фоне политического давления. Могли ли мы это предвидеть? Не допустить? Думаю — да. Из этой ситуации надо делать правильные выводы. Где начинается эта проблема? В регионах, когда молодой спортсмен хочет попасть в сборную», — сказал Мутко на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ.