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13:15 (мск), источник: Р-Спорт

Поздняков: У ряда россиян на ОИ был очень низкий уровень знаний антидопинговых правил

НОВОГОРСК (Московская область), 6 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Глава делегации Олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что поведение ряда спортсменов на Олимпиаде-2018 выявило крайне низкий уровень знаний антидопинговых правил.

«Проводилась разъяснительная работа по антидопингу со спортсменами и тренерами. Из 150 проб две оказались положительными. Для восстановления подлинных причин произошедшего требуется комплексное расследование. Поведение ряда спортсменов выявило крайне низкий уровень знаний антидопинговых правил», — заявил Поздняков на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ.

На Играх-2018 двое россиян сдали положительные допинг-пробы — керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

Зимние олимпийские игры-2018
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