Поздняков: У ряда россиян на ОИ был очень низкий уровень знаний антидопинговых правил
НОВОГОРСК (Московская область), 6 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Глава делегации Олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане, первый
НОВОГОРСК (Московская область), 6 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Глава делегации Олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане, первый
«Проводилась разъяснительная работа по антидопингу со спортсменами и тренерами. Из 150 проб две оказались положительными. Для восстановления подлинных причин произошедшего требуется комплексное расследование. Поведение ряда спортсменов выявило крайне низкий уровень знаний антидопинговых правил», — заявил Поздняков на итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ.
На Играх-2018 двое россиян сдали положительные