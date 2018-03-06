Колобков: Россия за прошедший год провела значительную работу в борьбе с допингом

«В 2017 году проведена значительная работа по реформированию механизмов борьбы с допингом и приняты кардинальные меры, направленные на ужесточение наказания за нарушение антидопинговых правил, на предотвращение нарушения этих правил по незнанию и на формирование в российском обществе нулевой толерантности к допингу», — заявил Колобков.

Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в спорте, который предусматривает совершенствование механизмов борьбы с допингом в спорте по следующим направлениям: нормативное правовое, организационное, научное и медицинское обеспечение предотвращения допинга в спорте, реализация образовательных программ для различных целевых аудиторий, взаимодействие с международными спортивными организациями. Минспорт России осуществляет координацию и контроль за реализацией указанного комплекса мер.

Колобков также отметил, что в настоящий момент на базе МГУ создана национальная антидопинговая лаборатория, а также «разработаны и утверждены образовательные антидопинговые программы для различных типов образовательных учреждений, а также учреждений, осуществляющих спортивную подготовку».

«Установлено, что спортсмены и тренеры, уличенные в применении допинга, не могут претендовать на стипендию президента РФ. Создан и функционирует национальный координационный орган по предотвращению допинга в спорте. Одновременно совместно с иностранными коллегами выполняются условия, необходимые для восстановления Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Для ответственных за антидопинговое обеспечение в регионах, в общероссийских спортивных федерациях по видам спорта проведены обучающие тренинги, разработаны методические рекомендации по организации антидопинговой работы», — добавил министр.

В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Сеуле было принято решение продлить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. В мае в Монреале состоится очередное заседание совета учредителей WADA, на котором будет вновь поднят вопрос восстановления РУСАДА в своих правах.