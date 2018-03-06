Колобков: Система подготовки спортивного резерва сработала на Олимпиаде-2018

«Эти Олимпийские игры показали, что российский спорт способен держать удар и показывать высокие результаты. Наша команда была одной из самых молодых на Играх. За исключением Семена Елистратова, обладателями наград стали спортсмены, которые мало известны широкой публике. Это значит, что сработала система подготовки спортивного резерва», — сказал Колобков.