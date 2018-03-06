Колобков: Система подготовки спортивного резерва сработала на Олимпиаде-2018

«Эти Олимпийские игры показали, что российский спорт способен держать удар и показывать высокие результаты. Наша команда была одной из самых молодых на Играх. За исключением Семена Елистратова, обладателями наград стали спортсмены, которые мало известны широкой публике. Это значит, что сработала система подготовки спортивного резерва», — сказал Колобков.
«Видна конкретная отдача от инвестиций в инфраструктуру, детско — юношеский спорт, спортивную науку и образование. Появились глубина состава и конкуренция между лидерами», — добавил он.
На Играх в Пхёнчхане российские спортсмены, выступавшие под олимпийским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).