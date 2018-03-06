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12:38 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Система подготовки спортивного резерва сработала на Олимпиаде-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане сработала система подготовки спортивного резерва. Об этом он сказал на итоговом заседании коллегии Минспорта.

«Эти Олимпийские игры показали, что российский спорт способен держать удар и показывать высокие результаты. Наша команда была одной из самых молодых на Играх. За исключением Семена Елистратова, обладателями наград стали спортсмены, которые мало известны широкой публике. Это значит, что сработала система подготовки спортивного резерва», — сказал Колобков.

«Видна конкретная отдача от инвестиций в инфраструктуру, детско — юношеский спорт, спортивную науку и образование. Появились глубина состава и конкуренция между лидерами», — добавил он.

На Играх в Пхёнчхане российские спортсмены, выступавшие под олимпийским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).

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