Жарко: Новый министр спорта готов выполнить непростые задачи
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый министр спорта и туризма Сергей Ковальчук готов выполнить непростые задачи. Такое мнение высказал заместитель
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый министр спорта и туризма Сергей Ковальчук готов выполнить непростые задачи. Такое мнение высказал заместитель
Он также отметил, что в стране очень многое сделано для развития спорта высших достижений, массового спорта, по всей республике строятся новые объекты, но, к сожалению, результаты выступлений представителей Беларуси на международных соревнованиях не всегда радуют.
По словам
В свою очередь Сергей Ковальчук отметил, что согласие возглавить спортивную отрасль далось ему непросто. «Я советовался с людьми, чьим мнением дорожу, которые являются для меня авторитетными и глубоко уважаемыми. Постараюсь вместе с вами, с теми, кто добросовестно и честно трудится на благо отечественного спорта, качественно выполнить задачи, которые стоят перед министерством», — сказал он.
Министр также отметил, что хоть и не является профессиональным атлетом, но спортом занимается всю сознательную жизнь. Особенно любит волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис.
По его словам, 33 года он посвятил службе в Вооруженных Силах, где нагрузка не меньше, а зачастую и больше, чем в спорте. «Предъявляю высокие, жесткие требования к самому себе, но такие же требования будут и ко всем, кто трудится рядом. Случайных людей в Минспорте не будет. Мне потребуется время, чтобы во всем досконально разобраться, но опираться буду на профессионалов, людей компетентных, грамотных», — подчеркнул Сергей Ковальчук.