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11:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Икар» Родченкова долетел до «Оскара»

Документальная лента «Икар» о допинге в российском спорте с Григорием Родченковым в главной роли выиграла «Оскар». В другой номинации в этом году победил легенда «Лейкерс» Коби Брайант с фильмом «Дорогой баскетбол».

Документальный фильм «Икар», рассказывающий о проблемах с допингом в российском спорте, стал лауреатом премии киноакадемии США «Оскар».

В ночь на 5 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 90-я, церемония вручения наград киноакадемии.

Одной из номинаций «Оскара» по традиции являлась «Лучшая документальная лента», на которую в этом году — помимо «Икара» — были номинированы «Лица, деревни», «Последние люди в Алеппо», «Стронг Айленд» и «Абакус».

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Однако взял заветную статуэтку именно «Брайан Фогель» — создатель «Икара», главным героем которого стал экс-глава Московской антидопинговый лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Впервые лента «вышла в свет» еще в январе 2017-го: закрытый показ состоялся в рамках кинофестиваля Sundance в Парк-Сити, штат Юта.

И уже вскоре «Икаром» заинтересовался американский телевизионный гигант Netflix, который, по информации СМИ, не пожалел за права на фильм $5 млн, выиграв в тяжелой борьбе у Magnolia, Amazon, Sony Pictures Classics и Neon.

Изначально «Икар» задумывался Фогелем, до своей оскароносной ленты отметившимся лишь в комедийной мелодраме «По признакам совместимости», как фильм-эксперимент, в котором режиссер, будучи велогонщиком-любителем, попытается на личном опыте показать, что допинг действительно может отчасти помочь атлетам, однако без генетики и усердных тренировок «ничто не сделает вас Лэнсом Армстронгом».

Именно так Фогель и вышел на Родченкова — в момент их знакомства Григорий еще не был беглым информатором WADA, а руководил Московской антидопинговой лабораторией, отвечая и за чистоту спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Сначала профессор просто делился с режиссером, вероятно, не самыми сенсационными сведениями о возможностях допинга, однако затем — как утверждается — неожиданно признался, что являлся одним из главных авторов хитрой допинговой системы на Играх в России.

Любопытно, что еще в преддверии выхода картины в прокат утверждалось — данные заявления Родченков сделал до начала скандальной истории с разбирательством в российском спорте и до своего бегства из страны.

К слову, именно Фогель, после знакомства с «настоящим» Родченковым, естественно, мгновенно переписавший сценарий своей ленты, помог Григорию встретиться с журналистами издания The New York Times.

Напомним, что как раз NYT впервые публично заявил о массовой подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, ссылаясь на Родченкова.

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А уже после этого Фогель помог профессору бежать из России.

Предшествует этому событию в фильме крайне зрелищный эпизод, в котором режиссер, говоря с Григорием, слышит от того — «Владимир Путин убьет меня». После чего звонок завершается, и Брайан с ужасом произносит: «Черт возьми!».

Сам создатель «Икара», получая награду на «Оскаре», посвятил победу в номинации Родченкову, отметив, что жизнь профессора находится в опасности.

«Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду», — добавил он.

Напомним, что в результате длительных разбирательств якобы существовавшей в России системы поддержки допинга на государственном уровне, которое велось (и до сих пор ведется) различными инстанциями уже несколько лет, у российских спортсменов отобрали несколько медалей Сочи-2014 — в какой-то момент отечественная сборная даже лишилась первого места в общем зачете домашней Олимпиады, однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал большинство атлетов.

Кроме того, россиян не было на Паралимпиаде-2016, а на Олимпийских играх в Пхенчхане представителям страны пришлось выступать под нейтральным флагом.

Возвращаясь к 90-й церемонии вручения наград киноакадемии США, стоит отметить, что в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» победу в этом году одержал легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, выступивший в качестве продюсера и закадрового голоса в ленте «Дорогой баскетбол», основанной на рассказе спортсмена о его любви к игре с оранжевым мячом.

Александр Обносов

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