IPC завершил перепроверку допинг-проб Паралимпиады-2010, сомнительных анализов нет
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) завершил перепроверку
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) завершил перепроверку
На Паралимпиаде-2010 в общей сложности было взято 440 образцов крови и мочи. Из них все 370 проб (84% всех образцов) мочи были повторно проанализированы до истечения срока давности — в марте 2018 года. Образцы Игр-2010 вновь исследовались с применением улучшенных методов диагностики, чтобы, возможно, выявить запрещенные вещества, которые не могли быть идентифицированы в 2010 году с применением технологий того периода.
«Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы теперь можем обнаруживать вещества, которые не могли быть найдены на предыдущих Играх. Я рад, что ни одна проба Ванкувера-2010 при повторном анализе не дала никаких неблагоприятных результатов. IPC хочет защищать интересы “чистых” спортсменов не только на предстоящих мероприятиях, но и по итогам прошедших турниров», — сказал президент IPC Эндрю Парсонс.