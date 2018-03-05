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08:56 (мск), источник: Р-Спорт

IPC завершил перепроверку допинг-проб Паралимпиады-2010, сомнительных анализов нет

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) завершил перепроверку допинг-проб мочи, взятых во время Паралимпиады 2010 года в Ванкувере, подозрительных результатов повторный анализ не дал, сообщается в пресс-релизе организации.

На Паралимпиаде-2010 в общей сложности было взято 440 образцов крови и мочи. Из них все 370 проб (84% всех образцов) мочи были повторно проанализированы до истечения срока давности — в марте 2018 года. Образцы Игр-2010 вновь исследовались с применением улучшенных методов диагностики, чтобы, возможно, выявить запрещенные вещества, которые не могли быть идентифицированы в 2010 году с применением технологий того периода.

«Благодаря достижениям в области технологий и методов тестирования мы теперь можем обнаруживать вещества, которые не могли быть найдены на предыдущих Играх. Я рад, что ни одна проба Ванкувера-2010 при повторном анализе не дала никаких неблагоприятных результатов. IPC хочет защищать интересы “чистых” спортсменов не только на предстоящих мероприятиях, но и по итогам прошедших турниров», — сказал президент IPC Эндрю Парсонс.

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