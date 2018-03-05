IPC завершил перепроверку допинг-проб Паралимпиады-2010, сомнительных анализов нет

На Паралимпиаде-2010 в общей сложности было взято 440 образцов крови и мочи. Из них все 370 проб (84% всех образцов) мочи были повторно проанализированы до истечения срока давности — в марте 2018 года. Образцы Игр-2010 вновь исследовались с применением улучшенных методов диагностики, чтобы, возможно, выявить запрещенные вещества, которые не могли быть идентифицированы в 2010 году с применением технологий того периода.