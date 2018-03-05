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08:23 (мск), источник: ТАСС

Документальный фильм «Икар» о допинге в российском спорте получил «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Лента «Икар» (Icarus) о допинге в российском спорте удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Об этом было объявлено на церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в голливудском театре «Долби», ее трансляцию ведет телеканал ABC.

Источник: AP 2018

Режиссером фильма стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, а главным действующим лицом — бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который руководил ей до ноября 2015 года, а после отставки выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с комиссией Всемирного антидопингового агентства.

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На победу в данной категории претендовали также ленты «Счеты» (Abacus: Small Enough to Jail) Стива Джеймса об эмигрантах из Китая, «Лица, деревни» (Visages, Places) Ангес Варды о французских окраинах, «Последние люди в Алеппо» (Last Men in Aleppo) Феруза Файяда о войне в Сирии, а также «Стронг-Айленд» (Strong Island) режиссера Янса Форда об убийстве темнокожего и последующем судебном процессе.

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград Академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как «Оскар», превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.

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