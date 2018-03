Документальный фильм «Икар» о допинге в российском спорте получил «Оскар»

На победу в данной категории претендовали также ленты «Счеты» (Abacus: Small Enough to Jail) Стива Джеймса об эмигрантах из Китая, «Лица, деревни» (Visages, Places) Ангес Варды о французских окраинах, «Последние люди в Алеппо» (Last Men in Aleppo) Феруза Файяда о войне в Сирии, а также «Стронг-Айленд» (Strong Island) режиссера Янса Форда об убийстве темнокожего и последующем судебном процессе.