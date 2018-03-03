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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

48% норвежцев выступили против Игр-2026 в Норвегии, 44% — поддержали

Компания Norstat провела опрос среди норвежцев о том, как они относятся к проведению зимней Олимпиады-2026 в Норвегии, сообщает NRK.

47,8% норвежцев выступили против организации соревнований в Норвегии, 43,7% — положительно, 8,5% — не знают, как ответить.

«Думаю, что в Норвегии много скептицизма, особенно из-за МОК. Есть также сомнения по поводу того, сколько могут стоить Игры, люди боятся, что соревнования обойдутся слишком дорого.

Тем не менее, я приятно удивлен тому, что 44% считают, что Норвегия должна подать заявку на проведение Олимпиады. Думаю, нужно назвать причины, которые объяснят, почему Норвегия должна принять Игры.

Мы увидели, что норвежцы сильно интересуются спортом, многие люди следили за Играми. Зимняя Олимпиада значит для норвежцев больше, чем летняя, — расказал бывший член МОК Герхард Хайберг.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Норвегия может быть одной из стран, где пройдут ближайшие зимние Игры.

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