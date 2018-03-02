Продажа билетов на Универсиаду 2019 года стартовала в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Продажа электронных билетов на Универсиаду, которая пройдет в марте 2019 году в Красноярске, началась в пятницу, сообщила журналистам замдиректора Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады Татьяна Каминцева.

«Сегодня, 2 марта, мы начинаем продажу электронных билетов зимней Универсиады. Билетная программа предусматривает поэтапную реализацию билетов как на спортивные мероприятия, так и на культурные и церемонии открытия и закрытия. Сегодня выходим на продажу билетов по восьми видам спорта», — сказала Каминцева.

По ее словам, летом начнется продажа билетов на соревнования по спортивному ориентированию, хоккею с мячом и фигурному катанию. Продажи на церемонии открытия и закрытия стартуют осенью. Также в сентябре в Красноярске будут открыты кассы, где можно будет купить бумажные билеты.

Стоимость билетов на состязания будет составлять от 100 до 1000 рублей, на открытие — от 1,5 тысячи рублей, закрытие Игр — от 1 тыс. рублей. В одни руки на одно мероприятие будут продавать максимум 10 билетов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.