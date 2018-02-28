WADA: Проведению в России уже запланированных соревнований ничто не угрожает

По ее словам, все соревнования, право на проведение которых уже было доверено России, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 года, могут быть проведены в РФ, несмотря на то что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не признано соответствующим кодексу WADA. Изменения, внесенные в кодекс, касаются только предстоящих соревнований, заявки на проведение которых будут рассматриваться в дальнейшем.

Ранее стало известно, что WADA в ноябре 2017 года внесло изменения в кодекс, согласно которым федерации не могут рассматривать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных событий от стран, где правительство не ратифицировало, не приняло, не одобрило или не присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация не соответствуют кодексу WADA. Изменения вступят в действие с 1 апреля 2018 года.