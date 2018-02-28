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28 февраля, источник: Р-Спорт

WADA: Проведению в России уже запланированных соревнований ничто не угрожает

Изменения в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA) касаются только соревнований, которые пройдут в будущем, поэтому проведению в России уже запланированных турниров ничто не угрожает, сообщила РИА Новости менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд.

По ее словам, все соревнования, право на проведение которых уже было доверено России, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 года, могут быть проведены в РФ, несмотря на то что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не признано соответствующим кодексу WADA. Изменения, внесенные в кодекс, касаются только предстоящих соревнований, заявки на проведение которых будут рассматриваться в дальнейшем.

Ранее стало известно, что WADA в ноябре 2017 года внесло изменения в кодекс, согласно которым федерации не могут рассматривать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных событий от стран, где правительство не ратифицировало, не приняло, не одобрило или не присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация не соответствуют кодексу WADA. Изменения вступят в действие с 1 апреля 2018 года.

В ноябре 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В середине ноября 2017 года совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах. Однако в пресс-службе WADA сообщили, что РУСАДА в теории может быть восстановлено до следующего заседания совета учредителей WADA, которое состоится в Монреале в мае 2018 года.

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