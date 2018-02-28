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14:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глупые фантазии ВАДА. Соревнованиям в России ничто не угрожает

Новые запреты Всемирного антидопингового агентства не касаются России.

Источник: РИА "Новости"

Шум вокруг того, что с 1 апреля ВАДА на основании своих новых документов якобы запретит проведение соревнований на территории России достиг такого уровня, что с разъяснениями было вынуждено выступить Министерство спорта России. «Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает, — говорится с сообщении пресс-службы ведомства. — Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и Зимней Универсиаде в Красноярске».

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«Выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, были опубликованы еще в прошлом году, и на совете учредителей ВАДА в ноябре был утвержден новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу 1 апреля 2018 года. Это подход ко всем странам, которые претендуют на проведение соревнований. Никто никогда не отрицал, что процесс восстановления РУСАДА непростой. Это вопрос ни одного дня. Мы усиленно над ним работаем. На данный момент организация полностью реформирована и аудит показал готовность к работе. В мае будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА. Для нас это сейчас одна из основных задач», — подчеркнули представители Министерства спорта РФ.

НЕ ПРО НАС

Напомним, что вчера championat.com опубликовал информацию о том, что новые стандарты соответствия кодексу ВАДА, вступающие в силу с 1 апреля, отразятся на способности России принимать международные соревнования. Якобы международные федерации отныне смогут отдавать чемпионаты мира только тем странам, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 2015 года лишено сертификата соответствия кодексу ВАДА.

Однако почти сразу стало понятно, что опасения по поводу новых санкций против России не имеют под собой реальной почвы. Во-первых, для федераций они носят рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, новые изменения стандартов применяются только к тем случаям несоответствия, которые возникли после 1 апреля 2018 года. Поэтому к России новые правила будут относиться только в том случае, если РУСАДА сейчас восстановят, а затем снова лишат лицензии. Подобный поворот событий крайне маловероятен.

Тем не менее, менеджер ВАДА по связям с общественностью Мэгги Дюран вчера безосновательно позволила себе настаивать на том, что теперь у нашей страны могут возникнуть проблемы. «Международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где… национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу ВАДА», — приводит слова Дюран «Р-Спорт». Остается только догадываться, почему представитель агентства умолчала обо всех нюансах применения новой поправки, которая не касается ни РУСАДА, ни уже распределенных федерациями соревнований.

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ХВАТИТ ИСТЕРИКИ!

— Слышал о такой информации, но ВАДА у нас календарем пока не занимается, так что я не знаю, как на это реагировать, — прокомментировал «СЭ» ситуацию президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — У меня чемпионат Европы в конце апреля и начале мая, сегодня вылетаю в Махачкалу. Его с нетерпением ждут российские любители борьбы, весь Северный Кавказ — понятно, что традиции, любовь к греко-римской, вольной борьбе. И сделано очень многое за это время, чтобы получить право проведения чемпионата Европы. У нас прилетают президент Международной федерации, член МОК, член исполкома МОК. Обязательно попытаюсь у них выяснить, но насколько я понимаю — это позиция ВАДА.

— Пока ничего страшного не произошло, — считает депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев. — Например, чемпионат мира по футболу, как и планировался, пройдет в России, его это не касается. Остальные федерации будут принимать решения в индивидуальном порядке. Никто не забывает, что крупные спортивные мероприятия имеют долгий подготовительный период и большие финансовые вложения. Конечно, шаги со стороны ВАДА направлены в том числе на то, чтобы еще больше унизить и втоптать в грязь спортивное лицо России, но мы виноваты в этом сами. Нас продолжают оскорблять, а мы продолжаем молчать. Ничего не произойдет, пока мы будем сидеть сложа руки и ждать манны небесной. Наше спортивное руководство должно очнуться и начать предпринимать какие-то шаги.

— ВАДА — не та организация, которая может сама принимать какие-то решения, отменять соревнования, дисквалифицировать кого-то, — отметил глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Это четко подконтрольная организация со штаб-квартирой в Канаде, у которой есть хозяева и которая подчиняется определенным мировым тенденциям. Если сейчас душат Россию, то в том числе и через ВАДА, к сожалению. Сейчас мы потеряли все позиции в ВАДА и не можем регулировать этот процесс. Около года назад была похожая практика, когда из-за потери аккредитации РУСАДА в Росиии попытались отменить соревнования. Более того, многие турниры отменили — биатлон, бобслей и т. д. Многие федерации поступили так: давайте прекратим истерию, мы будем проводить соревнования. Те федерации, у которых есть нормальные отношения с международными федерациями, свои соревнования проводили, проводят и будут проводить. Потому что Россия для них — очень серьезный партнер для организации качественных соревнований. Это все знают — хороший призовой фонд, хорошая подготовка трасс и объектов, хорошее судейство. Здесь любят спорт и популяризуют его.

WADA может лишить Россию права проводить международные соревнования
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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