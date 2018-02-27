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27 февраля, источник: Чемпионат.com

ВАДА опровергло информацию о запрете турниров на территории России

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало информацию о том, что Россия может лишиться права проведения международных соревнований с 1 апреля 2018 года из-за несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА.

Источник: Reuters

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является “делать всё возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу”.

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать всё возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Мы также отмечаем, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года», — приводит текст заявления пресс-службы ВАДА «Лайф».

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