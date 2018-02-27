Россию лишат международных соревнований? Почему этого не будет

Сегодня championat.com сообщил о том, что из-за поправок в Международном стандарте соответствия кодексу ВАДА с 1 апреля заявки на проведение международных спортивных мероприятий якобы будут приниматься только от тех стран, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства. Теоретически это могло бы представлять угрозу для России — наше антидопинговое агентство после доклада комиссии Паунда в 2015 году было лишено лицензии ВАДА, и уже более двух лет не может работать полноценно. Если бы этот требование применялось буквально, то с 1 апреля наша страна не смогла бы претендовать на проведение новых международных соревнований.
Однако в реальности все эти страхи сильно преувеличены. Во-первых, в ВАДА уточнили, что поправка начинается со слов «Международные федерации должны делать все возможное…», чтобы заявки на проведение чемпионатов мира подавали страны, национальные антидопинговые комитеты в которых соответствуют Кодексу ВАДА. «Должны делать», а не «обязаны». То есть у федерации по видам спорта по-прежнему в значительной степени вольны по-своему трактовать антидопинговые правила. Напомним, что ранее эти многие федерации по зимним видам спорта игнорировали рекомендацию МОК не отдавать большие турниры в Россию. В современном мире не так много желающих вкладывать деньги в соревнования, особенно по некоммерческим видам спорта. Так что строгий запрет от ВАДА или МОК мог бы просто убить некоторые турниры.
Во-вторых, запреты в спортивной сфере обычно не имеют обратного действия. То есть те турниры, которые Россия уже получила — чемпионат мира по футболу, зимняя Универсиада и другие более мелкие соревнования в любом случае не находятся под угрозой. А на новые большие турниры наши города и регионы в последнее время претендуют крайне редко — все, кто хотел провести статусные чемпионаты и Кубки, давно их провели. А новые сопряжены с немалыми организационными и финансовыми затратами. Кроме того, рекомендации не распространяются на коммерческие соревнования — этапы Кубка мира и «Гран-при». То есть вне опасности также любимые многими нашими болельщиками ежегодные старты — российские этапы «Гран-при» по художественной гимнастике и фигурному катанию, хоккейный Кубок Первого канала, борцовский мемориал Ярыгина и многие другие.
Другой вопрос, что иногда международные федерации сталкиваются с фатальным нежеланием группы спортсменов ехать в Россию — чаще всего это мотивируется проблемами с допинговой безопасностью. В реальности никаких проблем здесь нет — берет пробы и тестирует их не РУСАДА, а сами международные федерации. Однако под давлением старты иногда отменяют — как было в 2017 году с этапами Кубка мира по биатлону, лыжам и конькам. При этом в других видах спорта проблем не возникло. Здесь часто все зависит от отношения к России руководства конкретной международной федерации или сообщества ведущих спортсменов.
В третьих, речь идет не о пункте Всемирного антидопингового кодекса, а всего лишь о вспомогательном документе. Кодекс действительно является обязательным к исполнению всем спортивным сообществом, его официально ратифицируют правительства стран. Вспомогательные документы разрабатываются ВАДА, и не носят обязательного характера. В будущем данный пункт теоретически может попасть в сам кодекс, но это произойдет не раньше 2021 года. Однако при таком повороте все должны понимать, что ставят некоторые международные федерации в очень сложное положение. В некоторых видах спорта — например, в шахматах или в борьбе — Россия проводит огромное количество соревнований. А надежда на скорое восстановление РУСАДА очень далека — пока ради этого от нас требуют признания доклада Макларена, который официально опровергнут Следственным комитетом России.
Высосанный из пальца скандал вокруг несуществующих запретов на проведение соревнований показывает, как напряжена ситуация вокруг отношений ВАДА и России. В нашей стране настолько привыкли к антироссийским выпадам этой организации, что услышав словосочетания «ВАДА запретило», готовы поверить в самую несусветную чушь.