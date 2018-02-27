Россию лишат международных соревнований? Почему этого не будет

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня championat.com сообщил о том, что из-за поправок в Международном стандарте соответствия кодексу ВАДА с 1 апреля заявки на проведение международных спортивных мероприятий якобы будут приниматься только от тех стран, в которых полноценно действуют национальные антидопинговые агентства. Теоретически это могло бы представлять угрозу для России — наше антидопинговое агентство после доклада комиссии Паунда в 2015 году было лишено лицензии ВАДА, и уже более двух лет не может работать полноценно. Если бы этот требование применялось буквально, то с 1 апреля наша страна не смогла бы претендовать на проведение новых международных соревнований.

Однако в реальности все эти страхи сильно преувеличены. Во-первых, в ВАДА уточнили, что поправка начинается со слов «Международные федерации должны делать все возможное…», чтобы заявки на проведение чемпионатов мира подавали страны, национальные антидопинговые комитеты в которых соответствуют Кодексу ВАДА. «Должны делать», а не «обязаны». То есть у федерации по видам спорта по-прежнему в значительной степени вольны по-своему трактовать антидопинговые правила. Напомним, что ранее эти многие федерации по зимним видам спорта игнорировали рекомендацию МОК не отдавать большие турниры в Россию. В современном мире не так много желающих вкладывать деньги в соревнования, особенно по некоммерческим видам спорта. Так что строгий запрет от ВАДА или МОК мог бы просто убить некоторые турниры.

Во-вторых, запреты в спортивной сфере обычно не имеют обратного действия. То есть те турниры, которые Россия уже получила — чемпионат мира по футболу, зимняя Универсиада и другие более мелкие соревнования в любом случае не находятся под угрозой. А на новые большие турниры наши города и регионы в последнее время претендуют крайне редко — все, кто хотел провести статусные чемпионаты и Кубки, давно их провели. А новые сопряжены с немалыми организационными и финансовыми затратами. Кроме того, рекомендации не распространяются на коммерческие соревнования — этапы Кубка мира и «Гран-при». То есть вне опасности также любимые многими нашими болельщиками ежегодные старты — российские этапы «Гран-при» по художественной гимнастике и фигурному катанию, хоккейный Кубок Первого канала, борцовский мемориал Ярыгина и многие другие.

Другой вопрос, что иногда международные федерации сталкиваются с фатальным нежеланием группы спортсменов ехать в Россию — чаще всего это мотивируется проблемами с допинговой безопасностью. В реальности никаких проблем здесь нет — берет пробы и тестирует их не РУСАДА, а сами международные федерации. Однако под давлением старты иногда отменяют — как было в 2017 году с этапами Кубка мира по биатлону, лыжам и конькам. При этом в других видах спорта проблем не возникло. Здесь часто все зависит от отношения к России руководства конкретной международной федерации или сообщества ведущих спортсменов.

В третьих, речь идет не о пункте Всемирного антидопингового кодекса, а всего лишь о вспомогательном документе. Кодекс действительно является обязательным к исполнению всем спортивным сообществом, его официально ратифицируют правительства стран. Вспомогательные документы разрабатываются ВАДА, и не носят обязательного характера. В будущем данный пункт теоретически может попасть в сам кодекс, но это произойдет не раньше 2021 года. Однако при таком повороте все должны понимать, что ставят некоторые международные федерации в очень сложное положение. В некоторых видах спорта — например, в шахматах или в борьбе — Россия проводит огромное количество соревнований. А надежда на скорое восстановление РУСАДА очень далека — пока ради этого от нас требуют признания доклада Макларена, который официально опровергнут Следственным комитетом России.