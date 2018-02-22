Стали известны даты проведения Всероссийских спортивных соревнований

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 24 февраля по 3 марта в деревне Кононовская в Архангельской области. Бобслеисты и скелетонисты выступят с 20 по 26 марта в Сочи. Конькобежцы будут соперничать с 23 по 25 марта в подмосковной Коломне. Соревнования по биатлону состоятся в Ханты-Мансийске с 27 марта по 5 апреля. Шорт-трекисты поборются за медали с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.