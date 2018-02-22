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22 февраля, источник: Известия

Стали известны даты проведения Всероссийских спортивных соревнований

Открытые Всероссийские спортивные соревнования по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку начнутся 24 февраля, а завершатся 5 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В соревнованиях примут участие российские атлеты, которые не получили приглашение от МОКа на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать более 900 спортсменов.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 24 февраля по 3 марта в деревне Кононовская в Архангельской области. Бобслеисты и скелетонисты выступят с 20 по 26 марта в Сочи. Конькобежцы будут соперничать с 23 по 25 марта в подмосковной Коломне. Соревнования по биатлону состоятся в Ханты-Мансийске с 27 марта по 5 апреля. Шорт-трекисты поборются за медали с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее в феврале сообщалось, что правительство РФ установило размер денежных вознаграждений за призовые места на Всероссийских спортивных соревнованиях. За первое место спортсменам выплатят 4 млн рублей, за второе — 2,5 млн рублей, за третье — 1,7 млн рублей.

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