Россия будет преследовать Родченкова в Америке
Группа российских спортсменов объявила о намерении взыскать с информатора ВАДА Григория Родченкова по 10 миллионов долларов за клевету.
Группа российских спортсменов объявила о намерении взыскать с информатора ВАДА Григория Родченкова по 10 миллионов долларов за клевету.
Вчера стало известно о том, что три российские биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова — подали в Верховный суд штата
Желание присоединиться к истцам при проявлении финансовой возможности также изъявила конькобежка Ольга Фаткулина и, надо полагать, она не последняя. Все упомянутые выше спортсменки на основании показаний Родченкова были признаны виновными в манипуляциях с
НЕУЛОВИМЫЙ ОТВЕТЧИК
— Этот шаг предпринят
В документе, озаглавленном «Извещение ответчика о предъявлении ему иска», от Родченкова требуется лично или через адвокатов отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение вручено ему лично на территории штата
Если суд не откажет адвокатам российских спортсменок с порога, то первым делом им, вероятно, стоит поставить вопрос об обоснованности попадания Родченкова в американскую программу защиты свидетелей. До сих пор в публичной пространстве не появлялось никаких сведений о предоставлении ученому политического убежища в США и о том, на основании какого уголовного дела или
ПЕРВАЯ ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ
Каждую копейку из этой суммы придется обосновывать, но это не самое сложное. Да, Родченков выступал через западные СМИ (их видимо, тоже придется привлекать в качестве соответчиков), но конкретных имен Зайцевой, Вилухиной и Романовой не упоминал. Наши спортсменки были наказаны на основании показаний информатора в дисциплинарной комиссии МОК, якобы подтвержденных результатами перепроверки сочинских биопроб. Наверное, можно оспаривать правомерность всех этих действий и выводы комиссии. Но все это не имеет отношения к «систематической клевете», и если
Но, даже если абстрагироваться от точности формулировок и правомерности привлечения Родченкова к суду биатлонистками в качестве «клеветника», надо сказать, что иски о клевете во всех системах правосудия очень неоднозначны. Угадать, чью сторону примет в итоге суд, нереально. В США законодательство различается в разных Штатах, а в процессах о клевете всегда всплывает первая поправка к американской конституции о свободе слова и прецеденты, когда СМИ удалось отбиться от обвинений в распространении порочащих сведений. Так в прошлом году российскому олигарху Олегу Дерипаски не удалось доказать клевету агентства Associated Press, несмотря на опытность привлеченных к делу адвокатов.
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ
Все это не значит, что судиться с Родченковым не надо. Наоборот — подать иск нашей стороне следовало еще в мае 2016 года, когда беглый ученый дал интервью New York Times, где обвинил в допинговых преступлениях конкретных наших спортсменов. Напомню, что ранее иск против автора доклада о русском допинге Ричарда Макларена в Канаде подали наши велосипедисты и об аналогичном намерении говорили наши гребцы. Пусть перспективы выиграть процесс очень неочевидны, суд займет много времени и потребует немалых денег. Но таким образом мы показываем всему миру, что можем не только обвинять всех в заговоре против России, но и готовы предъявлять юридические аргументы в свою защиту, в том числе и на чужом в правовом поле.
Вынужденные обосновывать свои аргументы перед судом, представители ВАДА в будущем будут придерживать свой язык и осторожнее формулировать обвинения, отказываясь от спорных тезисов вроде отсутствия у спортсменов презумпции невинности. Также логично было бы подать иски против Родченкова в российские суды, ведь он наверняка формально до сих пор зарегистрирован по своему московскому адресу. Неявка ответчика в суд — не повод для того, чтобы суд отказался рассматривать дела. Удивительно, что этого не было сделано раньше. В общем, чем быстрее все «жертвы» Родченкова, Макларена, Освальда, Фрунерон и других видных борцов с допингов отменят свой нелогичный «обет молчания», тем лучше.