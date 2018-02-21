Россия будет преследовать Родченкова в Америке

Источник: Спорт-Экспресс

Вчера стало известно о том, что три российские биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова — подали в Верховный суд штата Нью-Йорк иск о «систематической клевете» в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Представлять интересы россиянок будет адвокат из компании Herbert Smith Freehills Скотт Балбер, который ранее участвовал в судебных процессах на стороне нынешнего президента США Дональда Трама. Оплачивать услуги американских юристов собирается олигарх Михаил Прохоров, бывший глава Союза биатлонистов России.

Желание присоединиться к истцам при проявлении финансовой возможности также изъявила конькобежка Ольга Фаткулина и, надо полагать, она не последняя. Все упомянутые выше спортсменки на основании показаний Родченкова были признаны виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи, лишены наград и пожизненно отстранены от Олимпиад. Правда, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил наказание Фаткулиной и еще 27 россиян. А дело биатлонисток в CAS еще не рассмотрено. Поэтому нет никакой уверенности в том, что суд Нью-Йорка примет иск к рассмотрению, а уж тем более — встанет на сторону наших спортсменок.

НЕУЛОВИМЫЙ ОТВЕТЧИК

— Этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры и нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб, — цитирует исковое заявление ТАСС. — Истцы являются всемирно известными биатлонистами, которые половину всей жизни провели на тренировочных базах за пределами своей страны, вдали от членов семей и от своих домов, полностью посвятив себя спорту.

В документе, озаглавленном «Извещение ответчика о предъявлении ему иска», от Родченкова требуется лично или через адвокатов отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение вручено ему лично на территории штата Нью-Йорк, или в течение 30 дней, если повестка доставлена ему иным образом. И вот тут начинается самое интересное. Официально местонахождение беглого ученого неизвестно. Он находится под защитой американского Федерального бюро расследований. Юридическая фирма Walden Macht & Haran, в последнее время представляющая интересы информатора ВАДА, базируется в Нью-Йорке, но это ничего не значит — за Родченковым еще предстоит побегать.

Если суд не откажет адвокатам российских спортсменок с порога, то первым делом им, вероятно, стоит поставить вопрос об обоснованности попадания Родченкова в американскую программу защиты свидетелей. До сих пор в публичной пространстве не появлялось никаких сведений о предоставлении ученому политического убежища в США и о том, на основании какого уголовного дела или каких-то других материалов было решено, что жизни Григория Михайловича угрожает смертельная опасность. Если мы получим ответ только на этот вопрос, можно будет считать, что иск россиянок был не напрасным. Потому что в целом перспективы взыскать с ответчика по 10 миллионов за каждый иск, как этого хотят биатлонистки, очень туманны.

ПЕРВАЯ ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ

Каждую копейку из этой суммы придется обосновывать, но это не самое сложное. Да, Родченков выступал через западные СМИ (их видимо, тоже придется привлекать в качестве соответчиков), но конкретных имен Зайцевой, Вилухиной и Романовой не упоминал. Наши спортсменки были наказаны на основании показаний информатора в дисциплинарной комиссии МОК, якобы подтвержденных результатами перепроверки сочинских биопроб. Наверное, можно оспаривать правомерность всех этих действий и выводы комиссии. Но все это не имеет отношения к «систематической клевете», и если кого-то в ней обвинять, то в первую очередь не Родченкова, а главу комиссии МОК Денниса Освальда, который живет в Швейцарии и находится вне юрисдикции американского правосудия.

Но, даже если абстрагироваться от точности формулировок и правомерности привлечения Родченкова к суду биатлонистками в качестве «клеветника», надо сказать, что иски о клевете во всех системах правосудия очень неоднозначны. Угадать, чью сторону примет в итоге суд, нереально. В США законодательство различается в разных Штатах, а в процессах о клевете всегда всплывает первая поправка к американской конституции о свободе слова и прецеденты, когда СМИ удалось отбиться от обвинений в распространении порочащих сведений. Так в прошлом году российскому олигарху Олегу Дерипаски не удалось доказать клевету агентства Associated Press, несмотря на опытность привлеченных к делу адвокатов.

ОБЕТ МОЛЧАНИЯ

Все это не значит, что судиться с Родченковым не надо. Наоборот — подать иск нашей стороне следовало еще в мае 2016 года, когда беглый ученый дал интервью New York Times, где обвинил в допинговых преступлениях конкретных наших спортсменов. Напомню, что ранее иск против автора доклада о русском допинге Ричарда Макларена в Канаде подали наши велосипедисты и об аналогичном намерении говорили наши гребцы. Пусть перспективы выиграть процесс очень неочевидны, суд займет много времени и потребует немалых денег. Но таким образом мы показываем всему миру, что можем не только обвинять всех в заговоре против России, но и готовы предъявлять юридические аргументы в свою защиту, в том числе и на чужом в правовом поле.