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19 февраля, источник: ТАСС

Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ вознаграждения спортсменов-инвалидов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) денежные вознаграждения спортсменов-инвалидов — призеров открытых всероссийских спортивных соревнований. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации и предполагает внесение изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас НДФЛ не облагаются призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы. Закон освобождает от НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, полученные российскими спортсменами-инвалидами за призовые места на открытых всероссийских спортивных соревнованиях и не принимавшими участие в Паралимпийских играх. Также освобождаются от этого налога и тренеры, обеспечившие подготовку таких спортсменов.

Речь идет о призах от официальных организаторов соревнований или присужденных на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения открытых всероссийских соревнований.

Закон после вступления в силу будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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