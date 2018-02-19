Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ вознаграждения спортсменов-инвалидов

Сейчас НДФЛ не облагаются призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы. Закон освобождает от НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, полученные российскими спортсменами-инвалидами за призовые места на открытых всероссийских спортивных соревнованиях и не принимавшими участие в Паралимпийских играх. Также освобождаются от этого налога и тренеры, обеспечившие подготовку таких спортсменов.