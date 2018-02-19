Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ вознаграждения спортсменов-инвалидов
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) денежные вознаграждения
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) денежные вознаграждения
Сейчас НДФЛ не облагаются призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе
Речь идет о призах от официальных организаторов соревнований или присужденных на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения открытых всероссийских соревнований.
Закон после вступления в силу будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.