Путин по телемосту ознакомился с новыми спортивными объектами, построенными «Газпромом»

Источник: РИА "Новости"

Телемост был организован с Комсомольском-на-Амуре, Курском, поселком Кантемировка Воронежской области и поселком Суземка на Брянщине по случаю открытия там спортивных комплексов. С мест главе государства в режиме видеоконференции докладывали представители газового концерна и его дочерних предприятий.

Так, в Комсомольске-на-Амуре по социальной программе «Газпром — детям» был построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном, многофункциональным залом для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), тренажерным залом и залами для занятия аэробикой и фитнесом. В свою очередь, в физкультурно-оздоровительном комплексе в Кантемировке под Воронежем созданы условиях для занятий спортивным и оздоровительным плаванием, а также обучения плаванию детей и взрослых. В Суземке Брянской области сдан в эксплуатацию ледовый дворец, а в Курске — конно-спортивная школа.

Программа «Газпром-детям» — крупнейший социальный проект «Газпрома», реализующийся с 2007 года в 73 регионах страны. В ее рамках только в 2007—2015 годах были построены или реконструированы свыше 1,3 тыс. спортивных и культурных объектов.