Путин по телемосту ознакомился с новыми спортивными объектами, построенными «Газпромом»

Телемост был организован с Комсомольском-на-Амуре, Курском, поселком Кантемировка Воронежской области и поселком Суземка на Брянщине по случаю открытия там спортивных комплексов. С мест главе государства в режиме видеоконференции докладывали представители газового концерна и его дочерних предприятий.
Так, в Комсомольске-на-Амуре по социальной программе «Газпром — детям» был построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном, многофункциональным залом для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), тренажерным залом и залами для занятия аэробикой и фитнесом. В свою очередь, в физкультурно-оздоровительном комплексе в Кантемировке под Воронежем созданы условиях для занятий спортивным и оздоровительным плаванием, а также обучения плаванию детей и взрослых. В Суземке Брянской области сдан в эксплуатацию ледовый дворец, а в Курске — конно-спортивная школа.
Программа «Газпром-детям» — крупнейший социальный проект «Газпрома», реализующийся с 2007 года в 73 регионах страны. В ее рамках только в 2007—2015 годах были построены или реконструированы свыше 1,3 тыс. спортивных и культурных объектов.
«Газпром» отмечает юбилей по случаю 25-летия выхода 17 февраля 1993 года постановления правительства РФ о преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» (он, в свою очередь, был создан на базе Министерства газовой промышленности СССР в 1989 году) в одноименное Российское акционерное общество (с 1998 года — ОАО, с 2015 года — ПАО).