Министерства культуры и спорта Грузии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве

В сообщении сказано, что «меморандум предусматривает расширение сотрудничества двух стран и обмен опытом». Находящийся в Пхёнчхане Георгадзе сказал, что в ходе встречи с То Чон Хваном обсуждались конкретные вопросы углубления сотрудничества двух стран в сфере спорта и изучения опыта Южной Кореи в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр.