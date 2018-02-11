Анонс дня. Первый старт в конькобежном спорте и финал Дмитрия Рейхерда в могуле на Олимпиаде-2018

Источник: РИА "Новости"

Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Завтра, 12 февраля, казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта. Одним из главных событий станут финальные попытки Дмитрия Рейхерда в могуле, куда он квалифицировался с третьим результатом. Вместе с ним выступит еще один казахстанец — Павел Колмаков, ставший седьмым в квалификации.

Также в этот день состоятся первые соревнования у конькобежцев. На олимпийский лед выйдет единственная женщина, представляющая Казахстан в этом виде спорта — Екатерина Айдова. Мужчины и женщины примут старт в гонке преследования в биатлоне, а Мария Григорова поборется за высокие в горнолыжном спорте.

Вид спорта: Горные лыжи. Гигантский слалом. Первая попытка. Женщины

Кто: Мария Григорова

Во сколько: Начало в 07:15 по времени Астаны

Прямой эфир: Телеканал QAZSPORT.

Вид спорта: Горные лыжи. Гигантский слалом. Вторая попытка. Женщины

Кто: Мария Григорова

Во сколько: Начало в 10:45 по времени Астаны

Прямой эфир: Телеканал «Хабар».

Вид спорта: Биатлон. Гонка преследования (десять километров). Женщины

Кто: Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова, Дарья Климина

Во сколько: Начало в 16:10 по времени Астаны

Прямой эфир: Телеканал QAZSPORT.

Вид спорта: Биатлон. Гонка преследования (12,5 километров). Мужчины

Кто: Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин, Владислав Витенко

Во сколько: Начало в 18:00 по времени Астаны

Прямой эфир: Телеканал QAZSPORT.

Вид спорта: Фристайл. Могул. Финалы. Мужчины

Кто: Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

Во сколько: Начало в 18:00 по времени Астаны

Прямой эфир: Телеканал «Казахстан».

Вид спорта: Конькобежный спорт. 1 500 метров. Женщины

Кто: Екатерина Айдова

Во сколько: Начало в 18:30 по времени Астаны.

Напомним, 10 февраля, в Пхенчхане были разыграны первые медали в лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. К сожалению, никто из казахстанцев на пьедестал не попал. Лучшими в составе Казахстана стали Анна Шевченко (36-я в лыжных гонках) и Галина Вишневская (30-я в биатлоне). У мужчин в шорт-треке в полуфинал не прошли Денис Никиша и Нурберген Жумагазиев. Также в следующую стадию не квалифицировалась и Анастасия Крестова (шорт-трек).

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11 февраля на старт вышли казахстанские лыжники в скелетоне. Виталий Пухкало стал 34-м, а Евгений Величко — 43-м.

Казахстанские биатлонисты также не сумели порадовать в спринте на десять километров. Лучшим стал Роман Еремин (2 промаха, +1:43.1), финишировавший 43-м. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Владислав Витенко (4 промаха, +2:53.9) — 79-й, Василий Подкорытов (1 промах, +2:55.9) — 80-й, Максим Браун — (4 промаха, +4:07.9) — 85-й.

Саночник Никита Копыренко заверши борьбу за медали после третьей попытки, заняв 34-е место.

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