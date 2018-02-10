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19:36 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Американское издание Wall Street Journal назвало команду олимпийских атлетов из России самой стильной на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России (Olympic Athlete from Russia, OAR). МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов, — написал автор статьи Джейсон Гэй. — Мне нравится, как выглядят российские керлингисты, у них черно-белая форма, тонкий разрез для логотипа OAR над левой грудью. Керлинг — один из самых стильных видов, поэтому здесь это особенно важно. Учитывая все безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде».

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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