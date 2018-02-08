Почему Южная Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане

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До начала зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане остался один день. В стране завершаются последние приготовления к Играм. Спортсмены по большей части уже заселились и обживают Олимпийскую деревню, новости на спортивную и околоспортивную тематику звучат «из каждого утюга». Сами корейцы и гости страны находятся в приподнятом настроении. Но «ложка дегтя в бочке меда» все-таки есть.

Однако многие россияне, как специально приехавшие посмотреть на Игры, так и находящиеся в Южной Корее (русскоязычная диаспора в республике насчитывает около 80 тыс. человек), пребывают в смешанных чувствах. Почти все соотечественники, с которыми мне довелось беседовать на эту тему, говорят, что долго ждали эту Олимпиаду, надеялись посмотреть ее лично. Но после того, что произошло с российской сборной, задор испарился и в целом отношение к Играм сменилось если не на полностью негативное, то как минимум настороженное. Многие ожидают от МОК новых провокаций в отношении наших спортсменов.

Ситуация, с другой стороны, сплотила российских болельщиков, которые решили изо всех сил поддерживать спортсменов, все же доехавших до Пхёнчхана. Российские триколоры и даже красные флаги СССР, которые предприимчивые граждане продают на русскоязычных форумах в интернете, разлетаются как горячие пирожки. В аэропорту атлетов неизменно встречает толпа как минимум из двух сотен соотечественников.

Корейский взгляд

Что касается самих корейцев, то ситуация вокруг участия РФ в Олимпиаде расстроила и их. Многие сетуют, что без участия российских звезд спорта, которые не получили допуск на Игры, они будут не такими зрелищными и интересными. Покоробило южнокорейцев и то, что их бывший соотечественник, титулованный шорт-трекист Ан Хён Су, более известный в России под именем Виктор Ан, не был допущен МОК до состязаний без указания каких-либо причин. В Корее шорт-трек возведен практически в культ, и известие о том, что он не приедет на Игры, вызвало бурные дебаты в интернете. В основном пользователи переживают за бывшего гражданина Южной Кореи, но нашлись и те, кто не преминул позлорадствовать — мол, так ему и надо, предателю.

На уровне правительства и оргкомитета пхёнчханской Олимпиады внимательно следили за ситуацией вокруг допингового скандала и облегченно выдохнули, когда узнали, что российские спортсмены все же поедут на Игры, пусть и в нейтральном статусе. Неучастие РФ стало бы для Южной Кореи как страны-организатора большим ударом, грозя репутационными и финансовыми потерями. Ведь многие болельщики едут на Олимпиаду или включают телетрансляцию с Игр для того, чтобы увидеть красивый спорт, а без сильной в зимних видах России зрелище было бы уже не столь интересным. Опять же, при условии отсутствия российской команды не приехали бы и фанаты из РФ.

Поэтому южнокорейские власти вовсю старались, чтобы не спугнуть Россию. Дошло до того, что правящая Демократическая партия «Тобуро» Республики Корея даже учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на зимней Олимпиаде. Лидер партии Чху Ми Э высказалась в том смысле, что участие спортсменов из РФ в Играх сделает Олимпиаду более интересной и зрелищной и привлечет еще большее число зрителей из всех стран мира.

А курирующий экономические отношения с Москвой председатель президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль на приеме в российском посольстве и вовсе прямым текстом назвал недопуск спортсменов из РФ на Игры «достойным сожаления» и поблагодарил Кремль за то, что тот принял «мудрое решение» не бойкотировать Олимпиаду.

Южнокорейская группа поддержки уже работает в полную силу: именно они составляли значительную часть людей, встречавших российских атлетов в аэропорту.

Пхеньян в центре внимания

Однако северокорейская тема остается все же главной и в новостях, и в повестке дня властей. Не зря консерваторы говорят, что это «не пхёнчханская, а пхеньянская Олимпиада». Приезд группы болельщиц из КНДР снимали везде, журналисты следовали за ними с камерами вплоть до туалетов, та же ситуация и с северокорейскими журналистами и тхэквондистами, ансамблем «Самчжиён».

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Большая новость, что 9 февраля на открытие ОИ в составе делегации КНДР, которую возглавляет председатель парламента Ким Ен Нам, прибудет еще и младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Одновременно с «Самчжиёном» приехала якобы «бывшая подруга» Ким Чен Ына — Хен Сон Воль. Очаровала репортеров и северокорейская фигуристка Рём Дэ Ок, которую постоянно фотографируют на тренировках.

В общем, в Южной Корее высадился десант северокорейских женщин. Кстати, издавна в Корее считается, что на севере красивые женщины, а на юге — мужчины, есть даже присказка, которая на корейском звучит как «нам нам пук нё» — то есть «мужчина с юга, женщина с севера», что обозначает идеальную пару.