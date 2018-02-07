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21:31 (мск), источник: Вести.Ru

Путин проверил, как готовят Универсиаду в Красноярске

Несмотря ни на что, Россия остается лидером мирового спорта и лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Об этом в Красноярске заявил Владимир Путин. Президент провел совещание, посвященное подготовке к Универсиаде. До открытия студенческих Игр осталось чуть больше года.

Источник: РИА "Новости"

Трескучий мороз. Снег лежит с октября по апрель. И сугробы здесь бывают в человеческий рост. Сибирь, одним словом. И слоган у будущей Универсиады под стать — Real Winter (то есть «Настоящая зима»).

До Зимних студенческих игр еще год, но объекты сдают уже сейчас. Комплекс «Сопка» построен по лучшим международным стандартам. Прямо у подножия горы лыжники получат все самое необходимое для тренировок. Этот комплекс откроется через неделю. «А как готовы остальные 33 объекта?», — интересуется президент на совещании.

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Подготовка важнейшего мероприятия на личном контроле Владимира Путина. Ведь Россия впервые принимает у себя Зимние студенческие игры. «Наша общая цель известна — подарить мировому студенческому спорту хороший, незабываемый праздник, — говорит он. — Успешный опыт у нас есть. И здесь не нужно лишних слов. Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, но без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий».

Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани оставили после себя наследие на долгие годы. Так будет и в Красноярске. Город получит не только современные стадионы. Уже открыт дополнительный мост через Енисей, построен новый аэропорт, дороги, реконструируется краевая больница. Там, кстати, отставание от графика работ. Хотя выделено 7 миллиардов рублей.

«Вот мне очень странно читать причину “не освоения”, — признается Владимир Путин. — Наличие “неосвоенных” средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием. А здесь финансирование есть, но объемы видите ли большие. Их освоить не могут. Ну, это вообще странно».

Среди участников совещания — и Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга. «Юрий Анатольевич, предполагаете, что здесь какие-то махинации происходят с денежными средствами?» — интересуется президент.

«Будем надеяться, что нет, Владимир Владимирович, — отвечает директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. — Мы сейчас посмотрим. Если есть вопросы, мы тогда совместно с правоохранительными органами поработаем».

У ревизоров особое внимание к 17 спортивным объектам, срок сдачи которых откладывается. К Универсиаде их, конечно, достроят, просто у наших спортсменов будет не так много времени, чтобы освоиться на домашних аренах.

«Да, есть некоторые сбои, — констатирует президент. — Но действительно большой тревоги не возникает. Очень бы не хотелось, чтобы она возникла. На завершающих этапах всегда сложнее всего. Нужно сконцентрировать свое внимание, усилие, организованность и взаимодействие».

Владимир Путин на некоторых объектах будущей Универсиады побывал лично: осмотрел медико-восстановительный центр, где атлетам помогут набраться сил между стартами. После Зимних студенческих игр на красноярских объектах создадут училище олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Требует срочного решения и, наверное, самый больной вопрос для красноярцев — экология. Воздух в городе не самый чистый. Его загрязняют автомобили, промышленные предприятия, частный сектор, который отапливается до сих пор углем. Владимир Путин требует от местных властей ускорить перевод домов на газовое отопление, а пассажирский транспорт на газомотороное топливо.

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Правительству президент предлагает принять план по улучшению экологической обстановки в Красноярске. Подключат к нему и бизнес, чьи заводы работают в городе. «Именно для того, чтобы в будущем функционировала экономика, предприятия работали, чтобы они развивались, чтобы люди имели рабочие места, чтобы заработная плата у них была достойной, мы должны все эти проблемы решать в комплексе», — убежден Владимир Путин.

Существенно разгрузить дороги, а значит, воздух очистить, сможет метро. В городе-миллионнике его уже начинали строить несколько лет назад, но работы прекратились.

Красноярский край — регион привлекательный для инвесторов. В присутствии Владимира Путина соглашение о стратегическом партнерстве подписали главы компаний «Норильский никель» и «Русская платина». Позже президент встретился и с юными сибиряками. Игроки местного футбольного клуба «Тотем» — чемпионы мира среди воспитанников детских домов.

К подающим надежды хоккеистам Владимир Путин тоже зашел. Юные спортсмены тренировались на новой «Платинум-арене». К Универсиаде построен и международный аэропорт. Терминал самый крупный за Уралом, сможет обслуживать 5 миллионов пассажиров ежегодно.

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