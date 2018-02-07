Капли в нос как преступление. Первые «допингеры» зимних Олимпиад — хоккеисты

Источник: Спорт-Экспресс

Обозреватель «СЭ» рассказывает о том, как на Олимпийских играх появился допинг.

Евгений ЗЫРЯНКИН

В НЕСКОНЧАЕМОЙ ВЕРЕНИЦЕ допинговых скандалов хоккей расположился если не зевакой на обочине, то уж точно не в первых рядах. Нескольких российских хоккеистов за какие-то псевдогрехи отлучили от зимних Игр-2018, и тем все ограничилось. Старые результаты не аннулировали, лучших и великих не дергали, медалей ни у кого не отбирали — и не только потому, что отбирать нечего, но и повода нет. Как-то так счастливо сложилось, что бесполезен в хоккее допинг, — по крайней мере такой, и в таких дозах, как у «цикликов». И если уж в нем случаются истории с препаратами, то не целенаправленно, а исключительно по глупости.

А ведь бывали времена, когда на Олимпиадах ловили и дисквалифицировали за допинг одних только хоккеистов!

ПРОБЛЕМОЙ ДОПИНГА руководители МОК всерьез озаботились в 1960-е. Поводом стала гибель датского велогонщика Йенсена прямо по ходу 100-километрового заезда на Играх в Риме. Вскрытие показало, что датчанин переусердствовал с амфетамином. Специально созданная вскоре медицинская комиссия разработала список запрещенных препаратов, куда включила опиум, мак и их производные, алкоголь, марихуану, кокаин, амфетамин, эфедрин и сосудорасширяющие средства (вазодилататоры). Олимпиады-68 в Гренобле (зимняя) и Мехико (летняя) стали первыми, на которых проводился допинг-контроль. А первыми пострадавшими от него оказались шведские современные пятиборцы. Они завоевали бронзу, но «алко-тест» выявил в организме Ханса-Гуннара Лильенвалля 0,81 промилле. Скандинав признался, что перед стрельбой махнул пару кружек пивка, причем не для рывка, а чтобы нервы успокоить. Пиво его — вместе с командой — и погубило.

НА ЗИМНИХ ИГРАХ первая допинг-репрессия случилась не в лыжах, что было бы объяснимо, и не в беговых коньках, а … в хоккее. В Саппоро-72 на эфедрине попался капитан сборной ФРГ Алоиз Шлодер. Он всего лишь принимал таблетки от низкого кровяного давления, прописанные командным доктором, — но те были в «стоп-листе», а врач (даром, что педантичный немец) этот факт проворонил. МОК отлучил Шлодера от хоккея на полгода, а к команде не стал применять санкции — тем более что она боролась всего лишь за 7−11-е места в утешительном турнире. Через месяц, вникнув в ситуацию, чиновники хоккеиста амнистировали, и он даже успел выступить в апреле на чемпионате мира — но в историю вошел навсегда.

ГОРАЗДО БОЛЬШУЮ проблему для олимпийского спорта составлял в те времена другой «допинг» — профессионализм.

Борьба с ним очень напоминала нынешнюю с российским спортом, когда МОК обладал безусловным правом вето и мог уцепиться за любой, даже несущественный, эпизод карьеры, хотя бы отдаленно, по касательной намекающий «на получение прибыли от участия в спортивных состязаниях», чтобы не пустить спортсмена на Игры. Именно по этой причине зимнюю Олимпиаду-76 пропустила хоккейная сборная Швеции: национальная федерация не смогла убедить твердолобых чинуш в том, что ее команда состоит из профессионалов не больше, чем советская и чехословацкая с их псевдолюбительским статусом, и отказалась отправлять хоккеистов в Инсбрук. Благодаря этому, а также скорректированному в последний день Игр регламенту турнира (было решено учитывать не общую разность шайб, а только в очных встречах команд, набравших одинаковое количество очков), бронза сенсационно досталась сборной ФРГ во главе с «тем самым» Шлодером.

БЕЗ ДОПИНГОВОГО БАНА хоккейный турнир в феврале 1976-го тоже не обошелся. В разгар соревнований загрипповал лидер сборной ЧССР Франтишек Поспишил. Врач впрыснул ему какое-то сильнодействующее снадобье — а в нем был запрещенный кодеин. Случай по сути точно такой же, что и с Шлодером, но за четыре года все изменилось, и за ошибки стали расплачиваться всей сборной; на ЧМ-74 ЛИХГ (тогда международным языком был французский, на котором — в том числе сокращенно — именовали и нынешнюю ИИХФ) не только отстранила от участия шведского форварда Нильссона и финского вратаря Ветцеля за употребление эфедрина, но и засчитала их командам поражения в играх, после которых эти хоккеисты попались. Правило сработало и на Олимпиаде: чехословацкий выигрыш у Польши превратился в баранку. Поспишил стал третьим дисквалифицированным «зимником» — № 2 в этом печальном реестре достался великой Галине Кулаковой, которую облапошил назальный спрей, лишив бронзы на 5-километровой дистанции.

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