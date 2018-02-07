Капли в нос как преступление. Первые «допингеры» зимних Олимпиад — хоккеисты
Как на Играх появился допинг.
Как на Играх появился допинг.
Обозреватель «СЭ» рассказывает о том, как на Олимпийских играх появился допинг.
Евгений ЗЫРЯНКИН
В НЕСКОНЧАЕМОЙ ВЕРЕНИЦЕ допинговых скандалов хоккей расположился если не зевакой на обочине, то уж точно не в первых рядах. Нескольких российских хоккеистов за
А ведь бывали времена, когда на Олимпиадах ловили и дисквалифицировали за допинг одних только хоккеистов!
ПРОБЛЕМОЙ ДОПИНГА руководители МОК всерьез озаботились в 1960-е. Поводом стала гибель датского велогонщика Йенсена прямо по ходу 100-километрового заезда на Играх в Риме. Вскрытие показало, что датчанин переусердствовал с амфетамином. Специально созданная вскоре медицинская комиссия разработала список запрещенных препаратов, куда включила опиум, мак и их производные, алкоголь, марихуану, кокаин, амфетамин, эфедрин и сосудорасширяющие средства (вазодилататоры). Олимпиады-68 в Гренобле (зимняя) и Мехико (летняя) стали первыми, на которых проводился
НА ЗИМНИХ ИГРАХ первая
Борьба с ним очень напоминала нынешнюю с российским спортом, когда МОК обладал безусловным правом вето и мог уцепиться за любой, даже несущественный, эпизод карьеры, хотя бы отдаленно, по касательной намекающий «на получение прибыли от участия в спортивных состязаниях», чтобы не пустить спортсмена на Игры. Именно по этой причине зимнюю Олимпиаду-76 пропустила хоккейная сборная Швеции: национальная федерация не смогла убедить твердолобых чинуш в том, что ее команда состоит из профессионалов не больше, чем советская и чехословацкая с их псевдолюбительским статусом, и отказалась отправлять хоккеистов в Инсбрук. Благодаря этому, а также скорректированному в последний день Игр регламенту турнира (было решено учитывать не общую разность шайб, а только в очных встречах команд, набравших одинаковое количество очков), бронза сенсационно досталась сборной ФРГ во главе с «тем самым» Шлодером.
БЕЗ ДОПИНГОВОГО БАНА хоккейный турнир в феврале 1976-го тоже не обошелся. В разгар соревнований загрипповал лидер сборной ЧССР Франтишек Поспишил. Врач впрыснул ему
НА РАСКЛАДЫ ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА случай с Поспишилом никак не повлиял: даже если бы чехословаков не лишили победы над поляками, им все равно нужно было побеждать в решающем матче сборную СССР — ничья делала наших чемпионами по разности шайб. Перед этой игрой произошел небывалый случай: запасной вратарь чехов Црха получил травму, основной, знаменитый Холечек, простудился, а правила предусматривали вызов резервного голкипера только до старта соревнований. Но советская делегация поддержала обращение соперников к МОК и ЛИХГ, и те смогли срочно выписать из Праги и дозаявить третьего вратаря Свитану. Добрые были времена… А матч наши, как известно, выиграли — 4:3.