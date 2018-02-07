Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Медитация не поможет стать лучше
Звезда Первого канала назвала дочку «сильным» именем
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Поклонники считают, что Глюк’oZa увеличила грудь
Раскрыты подробности возвращения тела Филипова в Россию - СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
Медитация не поможет стать лучше
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капли в нос как преступление. Первые «допингеры» зимних Олимпиад — хоккеисты

Как на Играх появился допинг.

Источник: Спорт-Экспресс

Обозреватель «СЭ» рассказывает о том, как на Олимпийских играх появился допинг.

Евгений ЗЫРЯНКИН

В НЕСКОНЧАЕМОЙ ВЕРЕНИЦЕ допинговых скандалов хоккей расположился если не зевакой на обочине, то уж точно не в первых рядах. Нескольких российских хоккеистов за какие-то псевдогрехи отлучили от зимних Игр-2018, и тем все ограничилось. Старые результаты не аннулировали, лучших и великих не дергали, медалей ни у кого не отбирали — и не только потому, что отбирать нечего, но и повода нет. Как-то так счастливо сложилось, что бесполезен в хоккее допинг, — по крайней мере такой, и в таких дозах, как у «цикликов». И если уж в нем случаются истории с препаратами, то не целенаправленно, а исключительно по глупости.

А ведь бывали времена, когда на Олимпиадах ловили и дисквалифицировали за допинг одних только хоккеистов!

Читайте также
Смышляев: На допинг-контроле не только мочу взяли, но и кровь

ПРОБЛЕМОЙ ДОПИНГА руководители МОК всерьез озаботились в 1960-е. Поводом стала гибель датского велогонщика Йенсена прямо по ходу 100-километрового заезда на Играх в Риме. Вскрытие показало, что датчанин переусердствовал с амфетамином. Специально созданная вскоре медицинская комиссия разработала список запрещенных препаратов, куда включила опиум, мак и их производные, алкоголь, марихуану, кокаин, амфетамин, эфедрин и сосудорасширяющие средства (вазодилататоры). Олимпиады-68 в Гренобле (зимняя) и Мехико (летняя) стали первыми, на которых проводился допинг-контроль. А первыми пострадавшими от него оказались шведские современные пятиборцы. Они завоевали бронзу, но «алко-тест» выявил в организме Ханса-Гуннара Лильенвалля 0,81 промилле. Скандинав признался, что перед стрельбой махнул пару кружек пивка, причем не для рывка, а чтобы нервы успокоить. Пиво его — вместе с командой — и погубило.

НА ЗИМНИХ ИГРАХ первая допинг-репрессия случилась не в лыжах, что было бы объяснимо, и не в беговых коньках, а … в хоккее. В Саппоро-72 на эфедрине попался капитан сборной ФРГ Алоиз Шлодер. Он всего лишь принимал таблетки от низкого кровяного давления, прописанные командным доктором, — но те были в «стоп-листе», а врач (даром, что педантичный немец) этот факт проворонил. МОК отлучил Шлодера от хоккея на полгода, а к команде не стал применять санкции — тем более что она боролась всего лишь за 7−11-е места в утешительном турнире. Через месяц, вникнув в ситуацию, чиновники хоккеиста амнистировали, и он даже успел выступить в апреле на чемпионате мира — но в историю вошел навсегда.

ГОРАЗДО БОЛЬШУЮ проблему для олимпийского спорта составлял в те времена другой «допинг» — профессионализм.

Борьба с ним очень напоминала нынешнюю с российским спортом, когда МОК обладал безусловным правом вето и мог уцепиться за любой, даже несущественный, эпизод карьеры, хотя бы отдаленно, по касательной намекающий «на получение прибыли от участия в спортивных состязаниях», чтобы не пустить спортсмена на Игры. Именно по этой причине зимнюю Олимпиаду-76 пропустила хоккейная сборная Швеции: национальная федерация не смогла убедить твердолобых чинуш в том, что ее команда состоит из профессионалов не больше, чем советская и чехословацкая с их псевдолюбительским статусом, и отказалась отправлять хоккеистов в Инсбрук. Благодаря этому, а также скорректированному в последний день Игр регламенту турнира (было решено учитывать не общую разность шайб, а только в очных встречах команд, набравших одинаковое количество очков), бронза сенсационно досталась сборной ФРГ во главе с «тем самым» Шлодером.

БЕЗ ДОПИНГОВОГО БАНА хоккейный турнир в феврале 1976-го тоже не обошелся. В разгар соревнований загрипповал лидер сборной ЧССР Франтишек Поспишил. Врач впрыснул ему какое-то сильнодействующее снадобье — а в нем был запрещенный кодеин. Случай по сути точно такой же, что и с Шлодером, но за четыре года все изменилось, и за ошибки стали расплачиваться всей сборной; на ЧМ-74 ЛИХГ (тогда международным языком был французский, на котором — в том числе сокращенно — именовали и нынешнюю ИИХФ) не только отстранила от участия шведского форварда Нильссона и финского вратаря Ветцеля за употребление эфедрина, но и засчитала их командам поражения в играх, после которых эти хоккеисты попались. Правило сработало и на Олимпиаде: чехословацкий выигрыш у Польши превратился в баранку. Поспишил стал третьим дисквалифицированным «зимником» — № 2 в этом печальном реестре достался великой Галине Кулаковой, которую облапошил назальный спрей, лишив бронзы на 5-километровой дистанции.

Читайте также
Французский эксперт по борьбе с допингом: Коллективное наказание россиян противоречит законодательству

НА РАСКЛАДЫ ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА случай с Поспишилом никак не повлиял: даже если бы чехословаков не лишили победы над поляками, им все равно нужно было побеждать в решающем матче сборную СССР — ничья делала наших чемпионами по разности шайб. Перед этой игрой произошел небывалый случай: запасной вратарь чехов Црха получил травму, основной, знаменитый Холечек, простудился, а правила предусматривали вызов резервного голкипера только до старта соревнований. Но советская делегация поддержала обращение соперников к МОК и ЛИХГ, и те смогли срочно выписать из Праги и дозаявить третьего вратаря Свитану. Добрые были времена… А матч наши, как известно, выиграли — 4:3. ​

Самое важное заявление дня по российским спортсменам!
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Докопались до древности. Fancy Bears ударили не тех
«Спартак» наконец победил и показал, кем будет играть в ЛЕ
Associated Press: Россия останется без медалей в хоккее на ОИ
Участницы ОИ пообещали пожертвовать свой мозг для исследований
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь