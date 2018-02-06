Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена

Источник: РИА "Новости"

«Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК», — сказал Коутс.

Глава CAS не стал уточнять имена спортсменов, подавших иски. Коутс также отметил, что апелляции будут рассмотрены в Пхёнчхане специальной выездной панелью CAS.

«Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам», — добавил глава CAS.