WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею в Пхенчхане

Источник: РИА "Новости"

Перед началом занятия допинг-офицеры увели 16 спортсменок, которые должны были сдать анализы. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, из-за чего тренеры не сумели провести полноценное занятие.

Ранее 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссию, снятие пожизненной дисквалификации с атлетов не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году.