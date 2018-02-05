WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею в Пхенчхане
Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Перед началом занятия
Ранее 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссию, снятие пожизненной дисквалификации с атлетов не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир начнется 10-го и завершится 22 февраля. Россиянки первый матч проведут с девушками из Канады. В Южной Корее отечественные спортсмены выступят в под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».