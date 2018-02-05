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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею в Пхенчхане

Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Перед началом занятия допинг-офицеры увели 16 спортсменок, которые должны были сдать анализы. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, из-за чего тренеры не сумели провести полноценное занятие.

Ранее 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссию, снятие пожизненной дисквалификации с атлетов не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир начнется 10-го и завершится 22 февраля. Россиянки первый матч проведут с девушками из Канады. В Южной Корее отечественные спортсмены выступят в под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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