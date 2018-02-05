Российские спортсмены на церемонии открытия ОИ-2018 выйдут между Австрией и Узбекистаном

Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.
Церемония открытия соревнований пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане. Ожидается, что в ней примут участие 92 команды, в том числе и олимпийские атлеты из России (OAR), которые на Играх будут выступать под олимпийским флагом.
По традиции, парад олимпийцев начнут греческие атлеты. Вслед за ними сборные пойдут в алфавитном порядке, поскольку за основу будет взят корейский язык, российская команда окажется в середине списка стран — участниц. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.
В воскресенье глава российской делегации на Играх в Пхёнчхане Станислав Поздняков сообщил, что олимпийский флаг, под которым россияне пройдут во время церемонии открытия, понесет один из волонтеров Игр.
Ожидается, что на Олимпиаде выступят 168 российских спортсменов. Игры продлятся до 25 февраля.