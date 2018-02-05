Российские спортсмены на церемонии открытия ОИ-2018 выйдут между Австрией и Узбекистаном

Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Церемония открытия соревнований пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане. Ожидается, что в ней примут участие 92 команды, в том числе и олимпийские атлеты из России (OAR), которые на Играх будут выступать под олимпийским флагом.

По традиции, парад олимпийцев начнут греческие атлеты. Вслед за ними сборные пойдут в алфавитном порядке, поскольку за основу будет взят корейский язык, российская команда окажется в середине списка стран — участниц. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.

В воскресенье глава российской делегации на Играх в Пхёнчхане Станислав Поздняков сообщил, что олимпийский флаг, под которым россияне пройдут во время церемонии открытия, понесет один из волонтеров Игр.