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10:21 (мск), источник: Sports.kz

Международные аналитики пересмотрели олимпийский медальный прогноз для Казахстана

Авторитетное аналитическое агентство Gracenote обновило свой прогноз на результаты зимних Олимпийских игр-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Sports.kz

В итоговом исследовании, опубликованном Gracenote за неделю до старта зимних Олимпийских игр-2018, сборной Казахстана прогнозируется 1 бронзовая медаль. Аналитики считают, что награду сумеет выиграть представитель фристайла-могула Дмитрий Рейхерд. С ними солидарны аналитики американского сайта Axs, в чьих олимпийских прогнозах Казахстану отведена 1 бронзовая медаль.

Прогнозы Gracenote основываются на результатах соревнований ведущих спортсменов-зимников в значимых мировых соревнованиях.

Отметим, что ранее эксперты Gracenote не включали спортсменов Казахстана в медальный прогноз, отмечая, что «в Казахстане есть три спортсмена с перспективой завоевания медалей в Пхенчхане, но в настоящее время, на основе данных, ни один из них не сможет выиграть медаль».

Казахстан участвовал в шести зимних Олимпийских играх, выиграв медали на четырех из них, но оставшись без наград в 2002 и 2006 годах. Зимние Олимпийские Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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