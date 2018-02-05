Международные аналитики пересмотрели олимпийский медальный прогноз для Казахстана

Источник: Sports.kz

В итоговом исследовании, опубликованном Gracenote за неделю до старта зимних Олимпийских игр-2018, сборной Казахстана прогнозируется 1 бронзовая медаль. Аналитики считают, что награду сумеет выиграть представитель фристайла-могула Дмитрий Рейхерд. С ними солидарны аналитики американского сайта Axs, в чьих олимпийских прогнозах Казахстану отведена 1 бронзовая медаль.

Прогнозы Gracenote основываются на результатах соревнований ведущих спортсменов-зимников в значимых мировых соревнованиях.

Отметим, что ранее эксперты Gracenote не включали спортсменов Казахстана в медальный прогноз, отмечая, что «в Казахстане есть три спортсмена с перспективой завоевания медалей в Пхенчхане, но в настоящее время, на основе данных, ни один из них не сможет выиграть медаль».