Международные аналитики пересмотрели олимпийский медальный прогноз для Казахстана
Авторитетное аналитическое агентство Gracenote обновило свой прогноз на результаты зимних Олимпийских игр-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Авторитетное аналитическое агентство Gracenote обновило свой прогноз на результаты зимних Олимпийских игр-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В итоговом исследовании, опубликованном Gracenote за неделю до старта зимних Олимпийских игр-2018, сборной Казахстана прогнозируется 1 бронзовая медаль. Аналитики считают, что награду сумеет выиграть представитель
Прогнозы Gracenote основываются на результатах соревнований ведущих
Отметим, что ранее эксперты Gracenote не включали спортсменов Казахстана в медальный прогноз, отмечая, что «в Казахстане есть три спортсмена с перспективой завоевания медалей в Пхенчхане, но в настоящее время, на основе данных, ни один из них не сможет выиграть медаль».
Казахстан участвовал в шести зимних Олимпийских играх, выиграв медали на четырех из них, но оставшись без наград в 2002 и 2006 годах. Зимние Олимпийские Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.