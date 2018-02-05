Саночница Иванова: устала от разбирательств по допуску на ОИ, но буду бороться дальше

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры-2018 15 представителям России из числа оправданных . Среди этих пятнадцати человек фигурируют главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и Иванова, которые уже прибыли в Южную Корею.

Узнала сразу по прилету, написала мама, что не допущена. Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции.