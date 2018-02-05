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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Саночница Иванова: устала от разбирательств по допуску на ОИ, но буду бороться дальше

СЕУЛ, 5 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Призер Олимпийских игр в Сочи в санном спорте Татьяна Иванова заявила, что уже устала от постоянной ситуации с разбирательствами, но намерена и дальше отстаивать честное имя в суде после недопуска на Олимпиаду-2018 со стороны МОК.

Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры-2018 15 представителям России из числа оправданных. Среди этих пятнадцати человек фигурируют главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и Иванова, которые уже прибыли в Южную Корею.

Узнала сразу по прилету, написала мама, что не допущена. Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции.
Татьяна Иванова

Иванова объяснила, почему решила прилететь в Южную Корею уже в понедельник. «Прилетела сегодня, потому что завтра начинаются заезды. Но это даже не первостепенно. Нужно акклиматизироваться, и если все-таки дадут допуск, нужно быть в боевой готовности. О том, что придется улетать скоро, я еще не думала. Вот уже два месяца нас мурыжат и мурыжат, а конкретного ничего нет. Когда так долго все, эта ситуация уже не давит, а становится обыденностью. Теперь это наш обычный режим», — добавила она.

«В CAS мы добились своего, нам даже не в чем оправдываться было. Мы все “чистые”. В CAS хотя бы нас послушали», — подчеркнула призер Игр-2014.

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