Саночница Иванова: устала от разбирательств по допуску на ОИ, но буду бороться дальше

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры-2018 15 представителям России из числа оправданных. Среди этих пятнадцати человек фигурируют главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и Иванова, которые уже прибыли в Южную Корею.
Узнала сразу по прилету, написала мама, что не допущена. Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции.
Иванова объяснила, почему решила прилететь в Южную Корею уже в понедельник. «Прилетела сегодня, потому что завтра начинаются заезды. Но это даже не первостепенно. Нужно акклиматизироваться, и если все-таки дадут допуск, нужно быть в боевой готовности. О том, что придется улетать скоро, я еще не думала. Вот уже два месяца нас мурыжат и мурыжат, а конкретного ничего нет. Когда так долго все, эта ситуация уже не давит, а становится обыденностью. Теперь это наш обычный режим», — добавила она.
«В CAS мы добились своего, нам даже не в чем оправдываться было. Мы все “чистые”. В CAS хотя бы нас послушали», — подчеркнула призер Игр-2014.