МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

Источник: РИА "Новости"

Дополнительная заявка ОКР на 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных в прошлый четверг Спортивным арбитражем (CAS), единогласно отклонена комиссией МОК по допуску. Глава комиссии Валери Фернерон и ее коллеги считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми. Какие выводы следуют из последнего решения МОК,?

1. Россияне, получившие было надежду на поездку в Пхенчхан после решения суда от 1 февраля, пока такой возможности лишены. Дополнительная заявка ОКР выглядела так:

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер).

ЛЫЖИ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА.

КОНЬКИ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА.

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер).

2. Мотивировочная часть вердикта CAS должна появиться в конце февраля. Если ждать ее публикации, то на Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля, спортсменам из дополнительной заявки точно не успеть.

3. Теоретически есть возможность подать апелляцию на решение комиссии Фурнерон в выездную панель CAS, которая заседает в Пхенчхане и задумана именно для того, чтобы решать вопросы в экстренном порядке.

4. Позиция комиссии по допуску демонстрирует недоверие МОК к суду, который согласно Олимпийской хартии, является высшим органом для разрешения всех спортивных споров. Комиссия Фурнерон, требуя не просто заключения «виновен-невиновен», а еще и аргументации по этому поводу, фактически подменяет собой суд.

5. МОК пытается любой ценой не допустить в Пхенчхан участников Олимпиады в Сочи, наказанных дисциплинарной комиссией Освальда. Тактика затягивания решений со ссылкой на отсутствие мотивировочной части вердикта подсмотрена Фурнерон у международных федераций, которые прошлой осенью также отказывались признавать решения комиссии Освальда до тех пор, пока им не покажут мотивировочную часть. Правда, в случае с федерациями не было жесткого дедлайна. Сейчас промедление в несколько дней делает все суды бессмысленными.

6. По окончании Олимпиады-2018 комиссия Фурнерон перестанет существовать. А это значит, что дальше разбираться с решением CAS придется уже исполкому МОК.

После Игр от ратификации решения арбитража от 1 февраля будет зависеть только перераспределение медалей Сочи-2014.

7. Формально в МОК ничего не нарушили, поскольку благодаря решениям о нейтральном статусе российских олимпийцев вольны допускать или не допускать наших соотечественников на Игры по своему усмотрению. Комиссия Фурнерон могла даже не ссылаться на отсутствие мотивировочной части, а просто отказать без объяснения причин.

8. Позиция МОК делает бессмысленными все «ускоренные» судебные процедуры. Получается, что Фурнерон может игнорировать и решения выездной панели CAS, и вердикт гражданского суда Швейцарии, который пока официально не объявил вердикта по поводу недопуска шести наших атлетов с допинговой историей во главе с Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым.

9. Судя по настроению МОК, в заявке «олимпийских атлетов из России» так и останутся 167 спортсменов. Наши надежды на усиление команды за счет отстраненных, пока тщетны.