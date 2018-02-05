Бах атакует CAS. Что ждет Россию?

Источник: Спорт-Экспресс

Громкие заявления Баха — первые в череде судебных вердиктов и скандалов, которые в ближайшие дни неминуемо разгорятся вокруг нашей команды и всей Олимпиады.

«Решение CAS — большой удар для борьбы с допингом во всем мире. МОК такого не ожидал и крайне разочарован. Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы этот вердикт был изменен. Ситуация показывает, что всей структуре CAS срочно необходима реформа». Томас БАХ, президент МОК

Олег ШАМОНАЕВ

МОК не умеет достойно проигрывать. Это окончательно стало понятно после того, как глава этой организации Томас Бах сказал много нехороших слов по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который на прошлой неделе оправдал российских участников Олимпиады в Сочи, наказанных дисциплинарной комиссией МОК под руководством Дениса Освальда. Бах, в частности, заявил, что система спортивного правосудия нуждается в срочных реформах. Любопытный пассаж, который раньше, пока арбитраж действовал в интересах МОК, никому не приходил в голову. Спортивный суд не в первый раз не соглашается с антидопинговыми мерами. Например, в 2011-м по иску американцев было отменено правило пропуска допингерами двух следующих Олимпиад. Но тогда почему-то никто не говорил о нарушении прав «чистых» спортсменов.

Оправдательные решения CAS дали Баху возможность снизить напряжение в отношениях с Россией, но он, наоборот, до предела накалил ситуацию. И это накануне сессии МОК и важных слушаний по допуску наших спортсменов на Игры. К чему все это приведет? «СЭ» отвечает на ключевые вопросы, связанные с будущим «олимпийских атлетов из России».

ДОПУСТИТ ЛИ МОК ОПРАВДАННЫХ В CAS РОССИЯН НА ИГРЫ-2018?

Бах заявил, что вопрос по допуску 13 российских спортсменов и двух тренеров из дополнительной заявки Олимпийского комитета России (все они оправданы CAS) будут решать комиссии Фурнерон и Хоевертц. Окончательное решение будет озвучено в течение двух дней, то есть до 6 февраля.

Но судя по резким высказываниям Баха, нашим спортсменам стоит готовиться к худшему сценарию.

КОГО ХОЧЕТ ДОЗАЯВИТЬ ОКР ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ CAS

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер).

ЛЫЖИ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА.

КОНЬКИ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА.

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер).

МОЖЕТ ЛИ ВЕРДИКТ CAS БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН ИЗ-ЗА КРИТИКИ БАХА?

Даже если CAS в ближайшем будущем ждет реформирование, как того хочет Бах, то решение относительно наших спортсменов не будет иметь обратной силы. Более того, МОК может отказаться от идеи подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, если поймет, что перспектив на успех нет.

Что касается апелляции, о которой сказал Бах, то МОК точно не успеет ее подать до конца Олимпиады. Этого нельзя сделать до публикации мотивировочной части, которая ожидается в конце февраля. До этого времени МОК также отказывается возвращать оправданным спортсменам медали Сочи-2014. Но и церемоний награждений спортсменов, получивших награды после наказания россиян, в Пхенчхане тоже не будет.

КАКОВА СУДЬБА НАШИХ СПОРТСМЕНОВ С ДОПИНГОВОЙ ИСТОРИЕЙ, КОТОРЫЕ ОСПОРИЛИ СВОЙ НЕДОПУСК В ПХЕНЧХАН?

Напомним, что шесть россиян (Юсков, Кулижников, Бородулина, Логинов, Старых и Васильев) оспорили в гражданском суде Швейцарии недопуск на Игры из-за отбытой допинговой дисквалификации. По данным Баха, суд в прошлую пятницу отказал нашим атлетам. Но российская сторона уверяет, что шансы еще есть. Сам суд безмолвствует. Ясность, возможно, наступит уже в понедельник.

КТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ПХЕНЧХАН ЧЕРЕЗ ГРАЖДАНСКИЙ СУД

КОНЬКИ

Денис ЮСКОВ

Павел КУЛИЖНИКОВ.

ШОРТ-ТРЕК

Татьяна БОРОДУЛИНА.

БИАТЛОН

Ирина СТАРЫХ

Александр ЛОГИНОВ.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС ПОПАСТЬ НА ИГРЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ ФИЛЬТР КОМИССИИ ФУРНЕРОН?

Госпожа Фурнерон и ее комиссия приняли много необъяснимых (в прямом смысле слова) решений, отказав в приглашениях 111 россиянам. Среди них — наши звезды Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин, у которых в карьере не было проб­лем с допингом. Теоретически «жертвы Фурнерон» могут еще рассчитывать на выездную панель CAS, которая начинает работу в Пхенчхане. Туда же имеют право обратиться и «жертвы Освальда», если 6 февраля две комиссии МОК откажут им в допуске. В Рио большинство отстраненных россиян попали на Игры именно через выездную панель CAS, причем некоторые решения были приняты уже после начала Олимпиады.

МОГУТ ЛИ НАМ ВЕРНУТЬ ФЛАГ?

Отмены решения исполкома МОК от 5 декабря о нейтральном статусе сборной России ждать точно не следует. Максимум на что мы можем рассчитывать — появление российского флага на церемонии закрытия Игр. Это возможно, если мы выполним все инструкции МОК. В частности — заплатим штраф в 15 миллионов долларов. По словам Баха, Россия пока не перевела эту сумму. Если этого не произойдет, нашей команде не позволят 25 февраля пройти на церемонии закрытия Игр-2018 с триколором, как было обещано.

СТАНЕТ ЛИ НАША КОМАНДА НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ, ЕСЛИ ОТСТРАНЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ПОПАДУТ НА ИГРЫ?

Глава МОК считает, что неприглашение на Игры значительной части наших спортсменов не сделало сборную России слабее. По его мнению, вместо них на Олимпиаде выступит новое поколение россиян, которое «должно показать российскому обществу, что можно быть успешным и одновременно свободным от допинга». На самом деле медальные перс­пективы «олимпийских атлетов из России» очень туманны, но награды в Пхенчхане они точно завоюют даже в нынешнем составе.

ПОЧЕМУ БАХ ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ ДАВИТЬ НА СУД И НЕГАТИВНО ОТЗЫВАТЬСЯ О ЕГО РЕШЕНИЯХ?

Президент МОК не видит криминала в критике решения CAS. Более того, он положительно отозвался о позиции комиссии спортсменов, которая накануне выразила обеспокоенность по поводу того, что права «чистых» спортсменов в результате вердикта арбитража нарушены, а доверие к CAS — подор­вано. Насколько будет подорвано доверие к МОК в случае расправы над судом за неугодное решение, Бах не уточнил. Однако очевидно, что попытка услужить критикам России и одновременно не довести до разрыва с нашей страной, и все это в атмосфере абсолютного негатива, завела олимпийского босса в тупик.