У России не будет знаменосца. Как на Олимпиаде относятся к национальным символам

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский флаг для российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане пронесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Наша делегация решила не выбирать спортсмена, который выступит в роли знаменосца.

Пока все обсуждают, правильное ли это решение, «СЭ» вспоминает самые показательные и вопиющие истории, связанные с флагами и гимнами на крупных соревнованиях. К сожалению, государственные символы — вечные жертвы накладок.

МОК в качестве наказания за «допинговый скандал» лишил Россию гимна и флага — на Играх в Пхенчхане нашим спортсменам запрещено к ним даже приближаться. Предполагается, что в результате российский спорт должен почувствовать глубину своего падения и раскаяться. При этом история проведения крупных соревнований показывает, что их организаторы сами относятся к государственным символам очень небрежно, и порой унижают представителей разных стран буквально на ровном месте. С этой точки зрения лишение флага и гимна вовсе не «высшая мера», а наоборот — гарантия того, что с ними в Пхенчхане не случится какого-нибудь неприятного инцидента.

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18 февраля 2017

На церемонии награждения призеров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене организаторы турнира перепутали гимн России, включив «Патриотическую песню» Михаила Глинки, использовавшуюся с 1990-го до 2001 года. Неловкую ситуацию выправил известный комментатор Дмитрий Губерниев, подбежавший к нашей команде с микрофоном. С помощью Губерниева российские биатлонисты начали петь «Россия священная наша держава…» без музыки, а организаторы тем временем все-таки нашли правильный вариант гимна.

16 декабря 2016

Во время исполнения государственного гимна России перед матче Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Чехии произошел технический сбой, в результате которого народная артистка России Хибла Герзмава не смогла правильно исполнить музыкальное произведение. Извиняясь, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк заявил, что радисты поздно запустили музыку, а кроме того возникли неполадки с микрофоном.

23 августа 2016

Китай подал жалобу на оргкомитет Олимпиады в Рио за использование неправильного флага страны.

Во время церемоний награждения неоднократно поднималось знамя, на котором были неправильно изображены звезды — некорректный флаг был даже вынесен на церемонии открытия Игр.

В итоге оргкомитету пришлось извиняться и сваливать вину на поставщиков атрибутики, которые не вникли в нюансы геральдики.

11 февраля 2016 года

Перед четвертьфинальным матчем теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии на Гавайях вместо современного немецкого гимна прозвучал текст времен Третьего рейха, запрещенный после 1945 года. Произведение, напомнившее о фашистских временах певец исполнил а-капелла, и него никто не решился прервать. Игроки немецкой команды при этом старались петь правильную версию гимна, а после игры признались, что испытали чувство унижения.

7 сентября 2015 года

После победы на чемпионате мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе российскому борцу греко-римского стиля Роману Власову довелось услышать на пьедестале старый российский гимн.

После яростных протестов Власова организаторы согласились включить правильный гимн с мобильного телефона одного из членов нашей делегации.

12 октября 2014 года

Украинец Олег Верняев после победы в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в китайском Нанкине услышал на пьедестале в свою честь гимн Узбекистана, однако не стал прерывать церемонию из вежливости.

5 августа 2012

Во время церемонии награждения призеров женского теннисного турнира на Олимпиаде в Лондоне американский символ, поднятый в часть победы Серены Уильямс, не удержался на ветру и рухнул вниз. Публика реагировала на инцидент очень живо. Организаторам пришлось приносить извинения. А некоторые блогеры потом написали, что звездно-полосатое полотнище не выдержало соседства с флагами России и Белоруссии.

30 июля 2012 года

Олимпийский комитет Венгрии обратился к организаторам Олимпиады-2012 с жалобой на Лондонский симфонический оркестр, который слишком вольно трактовал венгерский гимн. Во время церемонии награждения фехтовальщика Арона Силадьи, победившего в соревнованиях саблистов, венгры не узнали символ своей страны, представленный в слишком оригинальной аранжировке.

25 марта 2012 года

На соревнованиях по стрельбе в Кувейте во время награждения казахстанской спортсменки Марии Дмитренко, завоевавшей золото в стрельбе на траншейном стенде, вместо гимна Казахстана внезапно прозвучала пародия из скандально известного фильма «Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана». Дмитренко при этом растерялась и выслушала песню в церемониальной позе, прижав правую руку к сердцу. После этого Кувейту пришлось урегулировать дипломатический скандал.

13 февраля 2011 года

На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в канадском Калгари в 2011 году гимны в честь победителей соревнований исполнял оркестр. В честь победы россиянина Ивана Скобрева неожиданно грянул гимн Болгарии, а потом музыканты зачем-то попытались исполнить гимн Белоруссии. Правильный вариант гимна России был исполнен только с третьего раза уже после окончания церемонии награждения.

24 апреля 2005 года

Перед товарищеским матчем сборных Канады и США по хоккею в Монреале канадская певица Каролин Марсиль стала посмешищем во время исполнения американского гимна.

Сначала Марсиль забыла мелодию и слова американского гимна и убежала со льда для того, чтобы взять шпаргалку. Вернувшись на площадку, она поскользнулась и упала.

Для того, чтобы исправить конфуз, Каролин на следующий день пришла в прямой эфир программы «Доброе утро, Америка», где, наконец, все продемонстрировала чистое исполнение.

6 июля 1912