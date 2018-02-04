У России не будет знаменосца. Как на Олимпиаде относятся к национальным символам
Список бесконечных скандалов с флагом и гимном.
Список бесконечных скандалов с флагом и гимном.
Олимпийский флаг для российских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане пронесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Наша делегация решила не выбирать спортсмена, который выступит в роли знаменосца.
Пока все обсуждают, правильное ли это решение, «СЭ» вспоминает самые показательные и вопиющие истории, связанные с флагами и гимнами на крупных соревнованиях. К сожалению, государственные символы — вечные жертвы накладок.
МОК в качестве наказания за «допинговый скандал» лишил Россию гимна и флага — на Играх в Пхенчхане нашим спортсменам запрещено к ним даже приближаться. Предполагается, что в результате российский спорт должен почувствовать глубину своего падения и раскаяться. При этом история проведения крупных соревнований показывает, что их организаторы сами относятся к государственным символам очень небрежно, и порой унижают представителей разных стран буквально на ровном месте. С этой точки зрения лишение флага и гимна вовсе не «высшая мера», а наоборот — гарантия того, что с ними в Пхенчхане не случится
18 февраля 2017
На церемонии награждения призеров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене организаторы турнира перепутали гимн России, включив «Патриотическую песню» Михаила Глинки, использовавшуюся с 1990-го до 2001 года. Неловкую ситуацию выправил известный комментатор Дмитрий Губерниев, подбежавший к нашей команде с микрофоном. С помощью Губерниева российские биатлонисты начали петь «Россия священная наша держава…» без музыки, а организаторы тем временем
16 декабря 2016
Во время исполнения государственного гимна России перед матче Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Чехии произошел технический сбой, в результате которого народная артистка России Хибла Герзмава не смогла правильно исполнить музыкальное произведение. Извиняясь, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк заявил, что радисты поздно запустили музыку, а кроме того возникли неполадки с микрофоном.
23 августа 2016
Китай подал жалобу на оргкомитет Олимпиады в Рио за использование неправильного флага страны.
В итоге оргкомитету пришлось извиняться и сваливать вину на поставщиков атрибутики, которые не вникли в нюансы геральдики.
11 февраля 2016 года
Перед четвертьфинальным матчем теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии на Гавайях вместо современного немецкого гимна прозвучал текст времен Третьего рейха, запрещенный после 1945 года. Произведение, напомнившее о фашистских временах певец исполнил
7 сентября 2015 года
После яростных протестов Власова организаторы согласились включить правильный гимн с мобильного телефона одного из членов нашей делегации.
12 октября 2014 года
Украинец Олег Верняев после победы в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в китайском Нанкине услышал на пьедестале в свою честь гимн Узбекистана, однако не стал прерывать церемонию из вежливости.
5 августа 2012
Во время церемонии награждения призеров женского теннисного турнира на Олимпиаде в Лондоне американский символ, поднятый в часть победы Серены Уильямс, не удержался на ветру и рухнул вниз. Публика реагировала на инцидент очень живо. Организаторам пришлось приносить извинения. А некоторые блогеры потом написали, что
30 июля 2012 года
Олимпийский комитет Венгрии обратился к организаторам Олимпиады-2012 с жалобой на Лондонский симфонический оркестр, который слишком вольно трактовал венгерский гимн. Во время церемонии награждения фехтовальщика Арона Силадьи, победившего в соревнованиях саблистов, венгры не узнали символ своей страны, представленный в слишком оригинальной аранжировке.
25 марта 2012 года
На соревнованиях по стрельбе в Кувейте во время награждения казахстанской спортсменки Марии Дмитренко, завоевавшей золото в стрельбе на траншейном стенде, вместо гимна Казахстана внезапно прозвучала пародия из скандально известного фильма «Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана». Дмитренко при этом растерялась и выслушала песню в церемониальной позе, прижав правую руку к сердцу. После этого Кувейту пришлось урегулировать дипломатический скандал.
13 февраля 2011 года
На чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в канадском Калгари в 2011 году гимны в честь победителей соревнований исполнял оркестр. В честь победы россиянина Ивана Скобрева неожиданно грянул гимн Болгарии, а потом музыканты
24 апреля 2005 года
Перед товарищеским матчем сборных Канады и США по хоккею в Монреале канадская певица Каролин Марсиль стала посмешищем во время исполнения американского гимна.
Для того, чтобы исправить конфуз, Каролин на следующий день пришла в прямой эфир программы «Доброе утро, Америка», где, наконец, все продемонстрировала чистое исполнение.
6 июля 1912
Сборная Финляндии выступала на Олимпиаде в Стокгольме отдельной командой, несмотря на то, что эта страна в то время входила в состав Российской империи (хоть и на правах широкой автономии). Однако на церемонии открытия Игр финский знаменосец прошел без флага, так как русский царь запретил финским спортсменам запретили выступать под собственным знаменем, а маршировать под российским стягом они отказались. Это, конечно, не вина организаторов соревнований, но показательная история о том, что Россия в прошлом тоже отбирала флаги у других сборных.