Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
17:47 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко не согласна с мнением Баха о необходимости реформы CAS

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не согласна с мнением главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о реформе Спортивного арбитражного суда (Court of Arbitration for Sport, CAS). По ее словам, реформа нужна самому МОК и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд — особенно после того, как МОК не устроило его решение», — заявила она, комментируя слова Баха о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

«Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA — Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур», — убеждена спикер. «Ведь это — явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций», — считает Матвиенко.

Председатель Совфеда пояснила, что любая демократическая система предполагает наличие независимой судебной системы. «Ну и конечно, если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов», — подчеркнула спикер.

Матвиенко поддержала решение CAS по российским спортсменам. «Мы не знаем этих людей в Спортивном арбитражном суде, но я считаю, что мы должны быть благодарны за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами олимпийского движения», — убеждена она.

Бизнес вместо спорта

Матвиенко также заявила, что она озабочена излишней коммерциализацией международного олимпийского движения и намерена поднять эту проблему в своих контактах с парламентариями из других стран.

«Серьезнейшая проблема — они [МОК и WADA] коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определенном смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли», — считает спикер. «Разве это правильно? Может, стоит заглянуть в олимпийскую хартию?» — поставила вопросы Матвиенко.

«Я обязательно буду обсуждать этот вопрос с коллегами — руководителями парламентов других стран и на международных парламентских площадках», — пообещала она, выразив надежду на то, что «принципы олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном, живы и в конечном счете обязательно победят».

Ранее в воскресенье Бах на пресс-конференции высказал мнение о том, что решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, показывает необходимость реформы этой организации. По его словам, МОК воспринял это решение с разочарованием, не полностью удовлетворен им и выражает по этому поводу обеспокоенность.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь