Матвиенко не согласна с мнением Баха о необходимости реформы CAS

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд — особенно после того, как МОК не устроило его решение», — заявила она, комментируя слова Баха о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

«Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA — Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур», — убеждена спикер. «Ведь это — явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций», — считает Матвиенко.

Председатель Совфеда пояснила, что любая демократическая система предполагает наличие независимой судебной системы. «Ну и конечно, если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов», — подчеркнула спикер.

Матвиенко поддержала решение CAS по российским спортсменам. «Мы не знаем этих людей в Спортивном арбитражном суде, но я считаю, что мы должны быть благодарны за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами олимпийского движения», — убеждена она.

Бизнес вместо спорта

Матвиенко также заявила, что она озабочена излишней коммерциализацией международного олимпийского движения и намерена поднять эту проблему в своих контактах с парламентариями из других стран.

«Серьезнейшая проблема — они [МОК и WADA] коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определенном смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли», — считает спикер. «Разве это правильно? Может, стоит заглянуть в олимпийскую хартию?» — поставила вопросы Матвиенко.

«Я обязательно буду обсуждать этот вопрос с коллегами — руководителями парламентов других стран и на международных парламентских площадках», — пообещала она, выразив надежду на то, что «принципы олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном, живы и в конечном счете обязательно победят».

Ранее в воскресенье Бах на пресс-конференции высказал мнение о том, что решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, показывает необходимость реформы этой организации. По его словам, МОК воспринял это решение с разочарованием, не полностью удовлетворен им и выражает по этому поводу обеспокоенность.