Победа любой ценой? Олимпийская «жесть»

Источник: Спорт-Экспресс

ПОСЛЕДНИЙ ЗАЕЗД

За считанные часы до официального открытия Олимпиады в Ванкувере весь мир облетели страшные кадры — спортсмен-саночник летит по трассе в Уистлере, в последнем крутом повороте допускает ошибку и теряет управление.

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На скорости около 140 км/ч его выбрасывает за пределы трека и он влетает в бетонную колонну, поддерживающую крышу.

Этим спортсменом был 21-летний Нодари Кумариташвили. И он вовсе не был экзотическим для этого вида спорта атлетом. Выдающихся результатов не показывал, но и ставить в один ряд с горнолыжниками из Того или ямайскими бобслеистами не стоит. Кумариташвили — известная в Грузии фамилия, с которой неразрывно связан санный спорт в стране. Его отец, дядя и другие родственники в разные годы и ездили сами, и тренировали. Но Нодару достигнуть спортивных вершин было не дано — через час с небольшим после инцидента он умер в больнице. А трассу после этого заметно сократили, чтобы снизить скорость ее прохождения.

НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ

Гибель Кумариташвили стала не первой на зимних Олимпиадах за 18 лет — предыдущим спортсменом, не вернувшимся домой с Игр, стал швейцарский горнолыжник Николя Бошате. Причем он принимал участие даже не в официальном, а в демонстрационном виде программы — так называемом спидскиинге. Это разновидность скоростного спуска, в которой участники едут по прямой в специальной экипировке, стремясь развить максимальную скорость. На двухкилометровой трассе спортсмены разгоняются более чем до 200 км/ч — это самый быстрый из видов спорта, где не используется мотор.

27-летний Бошате погиб за день до окончания Игр в Альбервилле. Утром перед финалом в спидскиинге он отправился на разминку вместе с группой других спортсменов. Во время одного из тренировочных спусков он только во время прыжка, уже находясь в воздухе, увидел — навстречу движется снегоуборочный трактор. Времени избежать столкновения уже не было. Удар оказался такой силы, что швейцарец погиб на месте.

ГРУСТНЫЙ ДЕБЮТ

И все-таки, лидерство среди самых смертоносных зимних дисциплин на Играх держит именно санный спорт. Потому что до Кумариташвили в олимпийской истории была еще одна подобная трагедия.

В 1964 году во время тренировки смертельные травмы получил представитель Великобритании Казимеж Кай-Скжипецки.

Этому спортсмену польского происхождения было на момент приезда в олимпийский Инсбрук уже 55 лет — он родился еще в Российской Империи. Переехав в молодости в Британию, он перепробовал множество профессий, прошел Вторую мировую в качестве пилота королевских ВВС, а выйдя в отставку, стал принимать участие в турнирах саночников по всей Европе. Но и связей с исторической родиной не терял — члены польской сборной звали его «дядюшка Казимеж». Скжипецки в уже солидном возрасте дождался дебюта санного спорта в олимпийской программе, но выступить на Играх ему было не суждено. 23 января, за несколько дней до открытия, он попал в аварию в ходе тренировочных заездов и умер от травм три дня спустя.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ИГРЫ

Игры-1964 можно считать самыми черными в истории белых Олимпиад, ведь смерть Кая-Скжипецки была в Австрии не единственной. Через два дня после него фатальный инцидент произошел у горнолыжников.

19-летний австралиец Росс Милн, принимавший участие в турнире по скоростному спуску, считался достаточно опытным атлетом, но во время тренировочной попытки вылетел с трассы и врезался в дерево.

Некоторые полагают, что случившееся стало следствием неграмотного поведения организаторов — число спортсменов, заявившихся на соревнования, превышало сотню, а время для тренировок было ограничено. Поэтому участники стартовали с чересчур малым интервалом. Милн, во время заезда обнаружив, что ниже него на трассе находятся сразу несколько лыжников, попытался остановиться, но неудачно. Он получил смертельную травму головы.

КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ

Но рискуют жизнью во время Олимпиады не только непосредственные участники. В 1988 году в Калгари самая печальная история произошла тоже на горнолыжном склоне, но ее героем был не спортсмен.

Ортопед Йорг Оберхаммер прибыл в Канаду в качестве врача австрийской сборной, и в день финалов по слалому-гиганту присутствовал на соревнованиях. В паузе между попытками он катался по нижней части склона, где и случился роковой инцидент — зазевавшийся доктор столкнулся с телеоператором на лыжах, и его отбросило под гусеницы ратрака, ровнявшего склон. Выжить после такого вряд ли кто-то бы смог — очевидцы описывали происходящее как «сцену из фильма ужасов». Кстати, среди свидетелей были и швейцарские горнолыжники Пирмин Цурбригген и Мартин Хангль, которые были потрясены произошедшим. Хангль в итоге снялся, а Цурбригген, входивший в число фаворитов, проехал вторую попытку и получил лишь бронзу.

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ГЛАВНОЕ — УЧАСТИЕ

А едва ли не самая известная трагедия вокруг Олимпиады грянула в 1994-м, и стала настоящей частью околоспортивной поп-культуры. Конкуренция между двумя фигуристками сборной США, Тоней Хардинг и Нэнси Керриган достигла такого накала, что первая решила в буквальном смысле слова «убрать» вторую. С помощью бывшего мужа и телохранителя Хардинг нашла трех громил и организовала нападение на Керриган во время чемпионата США — той пытались нанести серьезную травму колена, чтобы исключить поездку на Олимпиаду.

Как выяснилось, это был один из самых глупых поступков в истории спорта, ведь тайное очень быстро стало явным. Шумиха еще до игр поднялась такая, что короткая программа у женщин, хотя ее показали в записи, стала одной из самых популярных спортивных телетрансляций в истории американского ТВ. В итоге Кэрриган стала второй после украинки Оксаны Баюл, а Хардинг только восьмой. Но это было лишь начало бед — дальше незадачливую спортсменку ждали суд, три года испытательного срока, общественные работы и крупный штраф, а также лишение титула чемпионки США и пожизненная дисквалификация. Историю Хардинг и Керриган несколько месяцев обсуждали телешоу и таблоиды, а недавно она была экранизирована в Голливуде.

БОГАТЫРИ — НЕ ВЫ

Некогда американские фигуристки славились вовсе не скандальными нападениями друг на друга. Например, совершенно потрясающая история у Тенли Олбрайт — первой представительницы США, взявшей золото в фигурном катании.

20-летняя спортсменка приехала в Кортину-д’Ампеццо в статусе одного из главных фаворитов, но на одной из тренировок перед стартом Игр получила ужасную травму из-за плохого качества льда.

Олбрайт угодила ногой в трещину, упала и лезвием конька рассекла себе правый голеностоп до кости. Казалось, прости прощай олимпийская медаль, но эта печальная история оказалась со счастливым концом. Отец спортсменки был хирургом и прямо на месте зашил ее рану. Американка вышла на старт и вопреки обстоятельствам взяла золото.

БЕДА НА СКЛОНЕ