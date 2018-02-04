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15:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бах атакует CAS из-за России. Что это значит?

Президент МОК Томас Бах жесткой высказался по поводу решений Спортивного арбитража, оправдавшего россиян и пообещал реформировать этот суд.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» — о последствиях высказываний главы МОК.

1) Систему спортивного правосудия ждут перемены. Бах требует ускорить рассмотрение дел и уменьшить сроки публикации мотивировочной части вердикта. Кроме того, будет изменена система назначения арбитров (чтобы исключить конфликт интересов) и, возможно, скорректированы стандарты рассмотрения дел.

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2) Реформа CAS не будет иметь обратной силы, то есть она не коснется вердикта в отношении россиян. Более того, МОК может отказаться от идеи подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, если поймет, что перспектив на пересмотр решения нет.

3) МОК точно не успеет до конца Олимпиады подать апелляцию на решение CAS по россиянам. Этого нельзя сделать до публикации мотивировочной части, которое ожидается в конце февраля. До этого времени МОК также отказывается возвращать оправданным спортсменам медали Сочи-2014.

4) Вопрос по допуску 13 российских спортсменов и 2 тренеров из дополнительной заявки Олимпийского комитета России (все они оправданы CAS) будут решать комиссии Фурнерон и Ховарц. Окончательное решение будет озвучено в течение двух дней, то есть до 6 февраля.

5) По данным Баха, гражданский суд Швейцарии отказал шести нашим атлетам, оспаривавшим критерии МОК об отказе приглашать на Игры россиян с допинговой историей. При этом российская сторона уверяет, что отказано лишь в немедленной отмене критериев, а непосредственно недопуск на Олимпиаду пока не рассматривался.

Сам суд безмолвствует. Ясность, возможно, наступит 5 февраля.

6) Бах считает, до неприглашение на Игры значительной части наших спортсменов не сделало сборную России слабее. По его мнению, вместо них на Олимпиаде выступит новое поколение россиян, которые «должны показать российскому обществу, что можно быть успешным, и одновременно свободным от допинга».

7) Россия пока не заплатила штраф в 15 миллионов долларов, назначенный ей 5 декабря прошлого года за допинговые нарушения. Это обстоятельство может привести к тому, что нашей команде не позволят пройти на церемонии закрытия Игр-2018 25 февраля под флагом России, как было обещано.

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8) Бах не видит криминала в критике решения CAS со стороны МОК и некоторых атлетов. Более того, он положительно отозвался о позиции комиссии спортсменов, которая накануне выразила обеспокоенность по поводу того, что права «чистых спортсменов» в результата вердикта суда могут быть нарушены, а доверие к CAS — подорвано.

9) Обсуждение болезненных тем вердикта CAS и допуска сборной России в Пхенчхан под нейтральным флагом будет продолжено 5—7 февраля во время заседаний комиссии спортсменов и сессии МОК в Пхенчхане. Однако отмены решения исполкома МОК от 5 декабря о нейтральном статусе сборной России ждать точно не следует.

ОЛЕГ ШАМОНАЕВ

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