Томас Бах: Решение по допуску россиян будет принято в течение двух дней
Президент МОК — о перспективах отстраненных россиян попасть на Игры.
Президент МОК — о перспективах отстраненных россиян попасть на Игры.
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ШВЕЙЦАРСКИЙ СУД ОТКЛОНИЛ АПЕЛЛЯЦИИ ШЕСТИ РОССИЯН
— Как вы можете прокомментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью оправдать 28 росссийских спортсменов, которые ранее были пожизненно дисквалифицированы МОК за манипуляции с пробами на Играх-2014 в Сочи?
— Это решение было очень удивительным и разочаровало МОК. Мы никак такого не ожидали. К сожалению, мы пока можем судить о причинах только из нескольких предложений
— Что будет с 15 российскими спортсменами и тренерами, которые были оправданы CAS и теперь рассчитывают принять участие в Играх в Пхенчхане?
— Отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены могут получить приглашения от МОК. Эта привилегия — получить приглашение — предназначена для «чистых» российских спортсменов. Мы будем придерживаться решения исполкома МОК от 5 декабря и переправили эти дела комиссии Фурнерон. Эта комиссия вынесет свои рекомендации для комиссии Ховарц, и окончательное решение, надеюсь, будет принято в течение следующих пары дней.
— Вы намерены обжаловать решение CAS?
— Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы решение CAS было изменено. У нас есть две проблемы. Мы сможем всерьез рассматривать вопрос апелляции, только когда получим мотивировочную часть, которой у нас пока нет. Также апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии может быть подана в очень ограниченном числе случаев, и мы должны оценить, есть ли у нас шансы на успех. Если они будут, мы будем подавать апелляцию.
— Что будет с российскими спортсменами, которые по
— Подчеркну, что мы не исключаем, мы не приглашаем некоторых спортсменов из России. В прошлую пятницу швейцарский суд подтвердил этот подход, отклонив апелляции шести российских спортсменов, которые не получили приглашений.
Для оценки того, кого стоит приглашать из россиян, у нас были две независимых комиссии.
Критерии для приглашений были опубликованы. Суждения этих комиссий были независимы и объективны. Они единогласно пришли к этому решению, оценив всю доступную информацию.
— Вы не считаете, что решение CAS ставит под большой вопрос, в том числе, и деятельность комиссий МОК по приглашению россиян?
— У нас есть некоторые сомнения по поводу решения CAS. Вызвал эти сомнения
РЕШЕНИЕ CAS СТАЛО УДАРОМ
— Почему политика МОК по отношению к России настолько изменилась по сравнению с Рио-2016, когда решение по выступлению россиян было отдано международным федерациям?
— Сейчас у нас совершенно иная ситуация, чем была перед Рио. У нас гораздо больше доказательств, свидетельств от мистера Родченкова и ВАДА, данных криминологической экспертизы. Это позволило нам принять санкции в отношении Олимпийского комитета России, исключить всех чиновников Министерства и нынешнего
— Олимпийский комитет России уже заплатил в МОК назначенный штраф в размере 15 миллионов долларов?
— Насколько я знаю, мы пока ничего не получили. Этим вопросом занимается специальная комиссия, которая следит за ходом исполнения решения исполкома.
— Что вы имеете в виду, когда говорите о реформе CAS? Она может
— Я представил президенту CAS мистеру Джону Коутсу проект реформы внутренней структуры суда. Это позволило бы повысить эффективность и качество работы.
Он поблагодарил меня за работу, и теперь он будет изучать этот проект совместно с другими руководителями CAS. Мое предложение о реформе в любом случае не будет ретроспективно. Речь идет только о будущем. Это не только право, но и обязанность МОК выражать свое беспокойство по этому поводу. Мы не можем оказаться в ситуации, когда CAS рискует потерять доверие со стороны спортсменов. Мы обязаны делать свою работу и выдвигать предложения, как это можно исправить и как защитить права спортсменов. Вчера у меня была встреча со спортсменами, и это была центральная тема. 99 процентов вопросов были об этом. Спортсмены хотели знать, что можно сделать, чтобы такая ситуация не повторилась. Решение CAS, повторюсь, стало большим ударом для борьбы с допингом во всем мире.