Томас Бах: Решение по допуску россиян будет принято в течение двух дней

Источник: Спорт-Экспресс

На пресс-конференции накануне открытия Олимпийских игр в Пхенчхане президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на острые вопросы по поводу отстранения Олимпийского комитета России и перспектив наших отстраненных спортсменов все-таки принять участие в Играх.

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ШВЕЙЦАРСКИЙ СУД ОТКЛОНИЛ АПЕЛЛЯЦИИ ШЕСТИ РОССИЯН

— Как вы можете прокомментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью оправдать 28 росссийских спортсменов, которые ранее были пожизненно дисквалифицированы МОК за манипуляции с пробами на Играх-2014 в Сочи?

— Это решение было очень удивительным и разочаровало МОК. Мы никак такого не ожидали. К сожалению, мы пока можем судить о причинах только из нескольких предложений пресс-релиза, потому что панель арбитров пока не предоставила мотивировочную часть. Мы попросили арбитров ускорить этот процесс, но нам сказали, мотивировочную часть можно ожидать в конце февраля. Это очень неудовлетворительный расклад, учитывая серьезность рассмотренных дел. Исполком МОК не удовлетворяет подход CAS. Мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы считаем, что это решение показывает, что в структуре CAS срочно необходима реформа. CAS должен лучше управлять качеством своей юрисдикции. Мы продолжаем оставаться в контакте с CAS и уже направили запрос президенту CAS, который очень высоко оценил нашу инициативу. Мы почти уверены, что он всерьез ее рассмотрит.

— Что будет с 15 российскими спортсменами и тренерами, которые были оправданы CAS и теперь рассчитывают принять участие в Играх в Пхенчхане?

— Отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены могут получить приглашения от МОК. Эта привилегия — получить приглашение — предназначена для «чистых» российских спортсменов. Мы будем придерживаться решения исполкома МОК от 5 декабря и переправили эти дела комиссии Фурнерон. Эта комиссия вынесет свои рекомендации для комиссии Ховарц, и окончательное решение, надеюсь, будет принято в течение следующих пары дней.

— Вы намерены обжаловать решение CAS?

— Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы решение CAS было изменено. У нас есть две проблемы. Мы сможем всерьез рассматривать вопрос апелляции, только когда получим мотивировочную часть, которой у нас пока нет. Также апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии может быть подана в очень ограниченном числе случаев, и мы должны оценить, есть ли у нас шансы на успех. Если они будут, мы будем подавать апелляцию.

— Что будет с российскими спортсменами, которые по каким-то причинам не были приглашены МОК для участия в Играх? Вы допускаете, что они еще сумеют через суды пробиться на эту Олимпиаду?

— Подчеркну, что мы не исключаем, мы не приглашаем некоторых спортсменов из России. В прошлую пятницу швейцарский суд подтвердил этот подход, отклонив апелляции шести российских спортсменов, которые не получили приглашений.

Для оценки того, кого стоит приглашать из россиян, у нас были две независимых комиссии.

Критерии для приглашений были опубликованы. Суждения этих комиссий были независимы и объективны. Они единогласно пришли к этому решению, оценив всю доступную информацию.

— Вы не считаете, что решение CAS ставит под большой вопрос, в том числе, и деятельность комиссий МОК по приглашению россиян?

— У нас есть некоторые сомнения по поводу решения CAS. Вызвал эти сомнения пресс-релиз CAS, и в частности тот факт, что они не сделали никаких выводов по систематическим манипуляциям с пробами в России. Как вы можете не оценивать этого, имея дело с результатами этих манипуляций, с пробами спортсменов? Это все вызывает сомнения. Поэтому нам надо изучить мотивировку решений. Но это может оказать очень негативное влияние на будущее мировой борьбы с допингом. И это показывает, что реформа CAS должна происходить даже более срочно, чем мы планировали.

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РЕШЕНИЕ CAS СТАЛО УДАРОМ

— Почему политика МОК по отношению к России настолько изменилась по сравнению с Рио-2016, когда решение по выступлению россиян было отдано международным федерациям?

— Сейчас у нас совершенно иная ситуация, чем была перед Рио. У нас гораздо больше доказательств, свидетельств от мистера Родченкова и ВАДА, данных криминологической экспертизы. Это позволило нам принять санкции в отношении Олимпийского комитета России, исключить всех чиновников Министерства и нынешнего вице-премьера пожизненно от участия в олимпийских турнирах, и в то же время после тщательной проверки открыть дорогу новому поколению российских спортсменов и дать им возможность участвовать в Играх и стать в своей стране посланниками «чистого» спорта. Эти спортсмены должны показать российскому обществу, что можно быть успешным и одновременно свободным от допинга.

— Олимпийский комитет России уже заплатил в МОК назначенный штраф в размере 15 миллионов долларов?

— Насколько я знаю, мы пока ничего не получили. Этим вопросом занимается специальная комиссия, которая следит за ходом исполнения решения исполкома.

— Что вы имеете в виду, когда говорите о реформе CAS? Она может как-то повлиять на решения суда в отношении россиян?

— Я представил президенту CAS мистеру Джону Коутсу проект реформы внутренней структуры суда. Это позволило бы повысить эффективность и качество работы.