CAS, ты не прав. Паунд о том, почему нельзя оправдывать россиян

Источник: Спорт-Экспресс

Кодекс ВАДА должен быть изменен так, чтобы историй, подобных оправданию 28 дисквалифицированных МОК российских спортсменов, больше не повторилось. Решение CAS по россиянам, возможно, выходит за рамки полномочий Спортивного арбитража. Бывший глава ВАДА и вице-президент МОК Ричард Паунд дал интервью, в котором сплошная критика и разочарование. О вердкте CAS он поговорил с порталом insidethegames.biz. По сути, Паунд в своем интервью выдвинул несколько тезисов, на основании которых, как ему кажется, МОК может оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Паунд потребовал проведения судебной экспертизы, то есть тщательного расследования действий и решений CAS, в результате которых «наступил хаос, в котором мы и находимся».

А СУДЬИ КТО

Паунд призвал тщательно рассмотреть, по каким критериям отбирались судьи по «делу россиян». Канадец недоумевает, как может быть в числе судей человек, публично раскритиковавший доклад Ричард Макларена и поддержавший присоединения Крыма к России? Речь в данном случае об австрийце Майкле Гайстлингере, 16 лет проработавшем в Международном союзе биатлонистов, в том числе и на должности генерального секретаря. «Если человек делает политические заявления, нужно объяснить, как он попадает в состав арбитражного суда», — подчеркнул Паунд.

ВНЕ РАЗУМНЫХ СОМНЕНИЙ

Паунд удивился требованию CAS предоставить абсолютные доказательства вины россиян и предложил убрать из Кодекса ВАДА заключения на основании «вне разумных сомнений». По его словам, раньше в течение десятилетий этот принцип сомнению не подвергался, а теперь CAS встал на позиции «презумпции невиновности», как в криминальных процессах.

Если какие-то правила мешают обвинить Россию, нужно срочно их менять.

«Иначе истцы так и будут получать от CAS битой по зубам».

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО

Паунд потребовал от МОК объяснений, почему дела россиян рассматривались в общей массе, а расследование было так затянуто. И для чего нужно было создавать комиссии Освальда и Шмида, которые в течение 18 месяцев перепроверяли выводы Макларена. Но на прямой вопрос о том, считает ли он, что МОК специально затянул дела, поскольку был уверен в оправдательном для россиян вердикте, Паунд не ответил. «Но если это когда-то вскроется, это станет разрушительным для Олимпийского движения», — уверен канадец.

СПОРТСМЕНЫ, НЕ МОЛЧИТЕ

Паунд призвал спортсменов более активно высказывать свою позицию, если они не согласны с решением CAS или позицией МОК. «Как можно верить теперь в то, что борьба с допингом действительно эффективна? Я рассчитываю, что спортсмены по всему миру начнут более активные действия. Для России это полная победа. Агрессивный подход, рассчитанный на полном отрицании, работает», — сказал Паунд.

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